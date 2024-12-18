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Ekonomi

Suriye lirası, Irak'ta değer kazandı: Vatandaşlar daha da yükseleceği ümidiyle alıyorlar

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesinin ardından, Suriye lirası Irak dinarı karşısında değer kazandı.

AA18 Aralık 2024 Çarşamba 22:27 - Güncelleme:
Suriye lirası, Irak'ta değer kazandı: Vatandaşlar daha da yükseleceği ümidiyle alıyorlar
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Baas rejimin çöküşünden önce 1 milyon Suriye lirası 90 ile 100 bin Irak dinarı ederken rejimin çöküşünden sonra Erbil'in döviz pazarında bir milyon Suriye lirası 400 bin Irak dinarını geçti.

Erbil'de döviz dükkanı işleten Gazi Sadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir senedir 1 milyon Suriye lirasının 100 bin Irak dinarı dolayında seyrettiğini ancak Esed rejimin düşmesiyle Suriye lirasının da çok değer kazandığını ve 450 bin dinar civarına ulaştığını belirtti.

BİR HAFTADA 425 BİN DİNARA ULAŞTI

Bir başka dövizci Azam Mentık de rejimin çökmesinden önce 1 milyon Suriye lirasının 90 bin dinardan hesap gördüğünü aktararak, rejimin yıkılmasından sonra Suriye lirasının bir haftada 425 bin dinara ulaştığına dikkati çekti.

Mentık, "Vatandaşlar Suriye lirasını daha da yükseleceği ümidiyle alıyorlar. Şu an Şam'da 1 milyon Suriye lirası 150 bin Irak dinarı. Erbil'de ise 400 ile 425 bin arasında seyrediyor. Şüphesiz bu gerçek değeri değil. Birkaç gün sonra gerçek değerine ulaşacaktır." diye konuştu.

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