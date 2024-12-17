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Ekonomi

Suriye petrolüyle milyarlarca dolarlık gasp! Coşkun Başbuğ: Örgütte bunun paniği var

Suriye'nin Deyrizor kentinde petrol üretim kuyularını muhaliflerin ele geçirmesiyle terör örgütü PKK'nın maddi kayıp yaşadığını ifade eden Star Gazetesi Yazarı ve Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, 'Örgütte bunun paniği var. Amerika'nın en çok şikayetçi olduğu konu petrol. Çünkü ABD bugüne kadar Suriye'ye milyarlarca dolar para akıttı.' dedi.

Akşam Gazetesi17 Aralık 2024 Salı 08:47 - Güncelleme:
Suriye petrolüyle milyarlarca dolarlık gasp! Coşkun Başbuğ: Örgütte bunun paniği var
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Suriye'de petrol sahalarının yüzden 70'inden fazlasını işgal eden terör örgütü PKK/YPG ülkeye ait petrolü gasp edip satıyor. Deyrizor'daki petrol üretim kuyularını muhaliflerin ele geçirmesiyle örgütün maddi kayıp yaşadığını belirten Star Gazetesi Yazarı ve Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, şöyle konuştu: Örgütte bunun paniği var. Amerika'nın en çok şikayetçi olduğu konu petrol. Çünkü ABD bugüne kadar Suriye'ye milyarlarca dolar para akıttı. Suriye Enerji Bakanlığı verilerine göre terör örgütünün petrol kuyularını işgali yüzünden toplam 120-130 milyar dolarlık kaybı var.

Terör örgütü sadece Haseke'de günde en az 150 bin varil petrol çıkarıyor; TIR'larla Irak'ın kuzeyine taşıyor.

TERÖR İNLERİNDEKİ ABD BAYRAĞI İNDİ

Suriye'de muhaliflerin 3 kentten attığı terör örgütü PKK/YPG'nin sıkıştığı Ayn el Arap'ta binalara astığı ABD bayrakları 24 saat bile geçmeden kaldırıldı. ABD askerleri de kent merkezinden üslerine döndü.

Suriye'de çöken Esed rejiminden boşalan alanlara yerleşmeyi planlayan terör örgütü PKK/YPG, Suriye Milli Ordusu'ndan ardı ardına darbe yedi; işgal altında tuttuğu Tel Rıfat, Münbiç, Deyrizor kentlerini kaybetti. Ayn El Arap, Rakka ve Haseke'de de köşeye sıkışan örgüt, son çare olarak ABD bayrağına sarıldı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Ayn El Arap'taki sözde yönetim binalarına ABD bayrağı çeken PKK/YPG'nin kirli oyununu sonrası o bayraklar 24 saat bile geçmeden sessiz sedasız indirildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre Ayn el Arap'a gelen ve devriye atan ABD ordusu da askeri konvoyunu üslere geri kaydırdı.

AYAKLANAN HALKI ELEKTRİĞİ KESEREK CEZALANDIRIYORLAR

Sokaklarda örgüt aleyhine protestolar artarken, PKK/YPG'nin de elektrik ve suyu keserek halkı cezalandırdığı öğrenildi. Aleppo Today'in haberine göre terör örgütü halkın temel ihtiyaç ve gıdaya ulaşmasını da kısıtlamaya başladı. Bölgedeki genç erkeklerin tutuklanıp zorla silah altına alındığı da bildirildi.

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