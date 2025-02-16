''Suriye'de modern bir Osmanlı'nın temelleri atılıyor''... İsrail'de Türkiye paniği

Esed sonrası Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip eden İsrail basınında "Osmanlı" korkusu baş gösterdi. İsrail basını, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de modern bir Osmanlı İmparatorluğu'nun temellerini mi atıyor?" sorusunu gündemine taşıdı.

Suriye'nin artık Suriye olmadığı daha ziyade ortaya çıkan Osmanlı İmparatorluğu'nun ayrılmaz bir parçası olduğu kaydedildi.

Şam'daki son devrimin Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara çerçevesinden değil Türkiye'nin artan nüfuz ve gücü bakımından değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Bölgede İran'ın yerini Türkiye'nin aldığı vurgusu yapılırken Türkiye'nin NATO üyeliğinin İsrail'e yönelik tehdidin büyüklüğünü önemli ölçüde artırdığından bahsedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgede güçlü bir aktör haline geldiği aktarıldığı haberde, "Türkiye, Suriye'deki son gelişmelerin büyük kazananı. Bu gelişmeye liderlik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda Türk devletleri bloğundaki ve Suriye'deki nüfuzunu kullanarak ayrıca Suudi Arabistan ile yakın zamanda bağlarını güçlendirerek Batı'ya enerji maliyetini kısaltacak ve azaltacak olan İran'a alternatif bir enerji nakil rotasının mimarı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi üstünlüğünü perçinleyecek bölgedeki ve Batı'dakilerin Ankara'dan daha ucuz enerji almaya bağımlı olmasını sağlayacak bir güzergâh oluşturmayı amaçlıyor. Bu, İsrail-Suudi-Amerikan birliği imzalanmadığı sürece gerçekten gerçekleşecektir" ifadeleri kullanıldı.

"SİZ OSMANLI'NIN DEVAMISINIZ"

Malezya, Endonezya, Pakistan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerek Enver İbrahim kardeşim gerek Prabowo Subianto gerekse Pakistan'daki muhataplarımız, hepsinin de ifade ettiği bir konu var; Osmanlı. "Siz Osmanlı'nın devamısınız. Biz sizi böyle görüyoruz." diyorlar. Bu da bizleri gerçekten ayrı bir dünyaya, duygusallığa itiyor. Malezya Endonezya ve Pakistan'ı gördünüz. Bize yönelik bu teveccüh, durup dururken olan şeyler değil. Ecdadımızın kıymetli mirası bizim en önemli zenginliğimiz. Bizlere bütün iltifatlar Osmanlı'nın mirası üzerinden geliyor. Türkiye'nin etkinliği arttıkça hem Doğu hem Batı dünyasında bizlere ilgi de aynı nispette çoğalıyor ve çoğalacak. Bundan hiç endişeniz olmasın. Türkiye'nin hem bölgesinde hem dünyada söz sahibi olmasından, gönül coğrafyamızda yaşayan kardeşlerimiz de çok çok memnun" ifadelerini kullanmıştı.