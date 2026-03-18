Hız sınırını aşan sürücülere yönelik radar uygulamaları, Ramazan Bayramı'nda da devam edecek. 66 kilometreyi aşan sürücülere 30 bin liraya kadar para cezası kesilecek.
Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle birlikte sürücüler, hız limitlerini şehir içinde en fazla 5 km, şehirler arası yollarda 10 km kadar aşabilecek. Yeni düzenlemeyle 56 km/saatten itibaren ceza kesilecek. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Türkiye genelinde, sabit radar noktaları belli oldu. Gezici radar, yol kenarında duran radar araçlarına ilişkin bilgi verilmedi.
66 KM ÜZERİNE 30 BİN TL
İhlalin büyüklüğüne göre cezalar kademeli olarak artıyor.
Hız sınırını 6–10 km aşanlara: 2.000 TL
11–15 km aşanlara: 4.000 TL
16–20 km aşanlara: 6.000 TL
21–25 km aşanlara: 8.000 TL
26–35 km aşanlara: 12.000 TL
36–45 km aşanlara: 15.000 TL
46–55 km aşanlara: 20.000 TL
56–65 km aşanlara: 25.000 TL
66 km ve üzeri aşanlara: 30.000 TL ceza uygulanacak.