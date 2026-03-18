Hız sınırını aşan sürücülere yönelik radar uygulamaları, Ramazan Bayramı'nda da devam edecek. 66 kilometreyi aşan sürücülere 30 bin liraya kadar para cezası kesilecek.

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle birlikte sürücüler, hız limitlerini şehir içinde en fazla 5 km, şehirler arası yollarda 10 km kadar aşabilecek. Yeni düzenlemeyle 56 km/saatten itibaren ceza kesilecek. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Türkiye genelinde, sabit radar noktaları belli oldu. Gezici radar, yol kenarında duran radar araçlarına ilişkin bilgi verilmedi.

66 KM ÜZERİNE 30 BİN TL

İhlalin büyüklüğüne göre cezalar kademeli olarak artıyor.

Hız sınırını 6–10 km aşanlara: 2.000 TL

11–15 km aşanlara: 4.000 TL

16–20 km aşanlara: 6.000 TL

21–25 km aşanlara: 8.000 TL

26–35 km aşanlara: 12.000 TL

36–45 km aşanlara: 15.000 TL

46–55 km aşanlara: 20.000 TL

56–65 km aşanlara: 25.000 TL

66 km ve üzeri aşanlara: 30.000 TL ceza uygulanacak.