Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle yüzde 10 hız sınırı toleransı kaldırıldı.

Şehir içinde hız sınırı 82 km/s olan bir yolda, daha önce yüzde 10 toleransla 91 km/s'e kadar izin verilirken artık 88 km/s ile cezai işlem uygulanacak. Şehir içinde hız sınırını 6 km/s, şehir dışında 11 km/s aşan sürücülere kademeli olarak cezai işlem başlayacak.

Şehir içi yollarda belirlenen hız sınırını 6 km/s aşan sürücülere 2 bin TL, 46-55 km/s aşan sürücülere 15 bin TL gibi kademeli ceza kesilebilecek. Hız sınırını 66 km/s ve üzeri aşan sürücüye 30 bin TL cezası verilecek ve ehliyetine 90 güne kadar el konulacak. Otoyol ve şehirler arası yollarda ise belirlenen hız sınırını 11-15 km/s aşan sürücülere 2 bin TL ceza uygulanacak, 71 km/s ve üzeri aşımda ise 30 bin TL ceza kesilerek ehliyete 90 gün el konulacak.