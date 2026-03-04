İSTANBUL 14°C / 2°C
Ekonomi

Sürücüler dikkat, tolerans kaldırıldı! Aştığın kilometre kadar ceza kesilecek

Yeni düzenlemeyle %10 olarak uygulanan hız limiti toleransı kaldırıldı. Yeni tolerans yerleşim yerlerinde 6 km, şehirler arası yollarda ise 11 km olacak. Cezalar kademeli olarak artacak. Hız limitinin 80 olduğu yerde 87 ile giden cezayı yiyecek.

4 Mart 2026 Çarşamba 08:00
Sürücüler dikkat, tolerans kaldırıldı! Aştığın kilometre kadar ceza kesilecek
Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle yüzde 10 hız sınırı toleransı kaldırıldı.

Şehir içinde hız sınırı 82 km/s olan bir yolda, daha önce yüzde 10 toleransla 91 km/s'e kadar izin verilirken artık 88 km/s ile cezai işlem uygulanacak. Şehir içinde hız sınırını 6 km/s, şehir dışında 11 km/s aşan sürücülere kademeli olarak cezai işlem başlayacak.

Şehir içi yollarda belirlenen hız sınırını 6 km/s aşan sürücülere 2 bin TL, 46-55 km/s aşan sürücülere 15 bin TL gibi kademeli ceza kesilebilecek. Hız sınırını 66 km/s ve üzeri aşan sürücüye 30 bin TL cezası verilecek ve ehliyetine 90 güne kadar el konulacak. Otoyol ve şehirler arası yollarda ise belirlenen hız sınırını 11-15 km/s aşan sürücülere 2 bin TL ceza uygulanacak, 71 km/s ve üzeri aşımda ise 30 bin TL ceza kesilerek ehliyete 90 gün el konulacak.

