30 Eylül 2025 Salı / 8 RebiülEvvel 1447
Sürücülere son uyarı: Süre uzatılmayacak

Eski tip sürücü belgelerinin son yenilenme tarihinin 31 Ekim olduğunu hatırlatan Bakan Yerlikaya, sürenin uzatılmayacağını duyurdu.

30 Eylül 2025 Salı 17:17
Sürücülere son uyarı: Süre uzatılmayacak
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih: 31 Ekim 2025. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli "harç değerli kağıt" ve "hizmet bedelinden" yararlanamayacaktır Temmuz ayında eski sürücü belgesini değiştirmek için 1 milyon 424 bin 516 başvuru alındı. Günlük ortalama 64 bin 750 eski tip sürücü belgesi değiştirildi. Ancak uzatma kararının ardından talepler hızla düştü: Ağustos: 96 bin 134 başvuru (günlük ortalama 4 bin 577 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.) Eylül: 60 bin 703 başvuru (günlük ortalama 2 bin 890 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.) Halen 2 milyon 33 bin 472 vatandaşımız eski tip sürücü belgesi kullanıyor. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim" ifadelerini kullandı.

