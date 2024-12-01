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Ekonomi

Sürücülerin beklediği haber geldi: 3 bin 150 metrelik tünel ile yolculuk süresi 6 dakikaya düştü

Van-Hakkari kara yolunun '32 virajlar' olarak adlandırılan Güzeldere Geçidi'nde sürücüler, hizmete sunulan tünel sayesinde daha güvenli yolculuk yapma imkanına kavuştu. 15 Kasım'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından açılan tünelde yolculuk süresi 40 dakikadan 6 dakikaya düştü.

AA1 Aralık 2024 Pazar 16:04 - Güncelleme:
Sürücülerin beklediği haber geldi: 3 bin 150 metrelik tünel ile yolculuk süresi 6 dakikaya düştü
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Başkale ilçesi sınırında bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde trafik güvenliğinin sağlanması ve yağışlı havalarda ulaşımda aksamaların yaşanmaması için inşa edilen 3 bin 150 metre uzunluğundaki tünelin, Van-Hakkari yönündeki tüpü 15 Kasım'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından açıldı.

Hakkari-Van yönündeki tüpünün de gelecek yılın ortalarında tamamlanması hedeflenen tünel sayesinde daha önce 40 dakika olan güzergahtaki yolculuk 6 dakikaya düştü, yolda ulaşım daha güvenli hale getirildi.

Halk arasında "32 virajlar" olarak adlandırılan Güzeldere Geçidi'ne yapılan tünel, yöre sakinlerini ve sürücüleri de memnun etti.

Otomobil sürücüsü Suat Özer, AA muhabirine, tünelin bölge için güzel bir hizmet olduğunu söyledi.

Her yıl çok sayıda trafik kazasının meydan geldiği Güzeldere Geçidi'nin tarihe karıştığını belirten Özer, "Ulaşım ve ticaret için güzel bir hizmet oldu. Sabah geldim kar yağışı vardı. Eski güzergahtan gelseydim yolda kalırdım. Tünel ulaşımı çok rahatlattı. Çok güzel oldu, yapanların emeğine sağlık." dedi.

"32 VİRAJ TARİHE GÖMÜLDÜ"

Yıllardır kamyonetiyle Van'dan Hakkari'ye taşımacılık yapan Cevat Arslan ise tünel sayesinde konforlu yolculuk imkanına kavuştuklarını dile getirdi.

Çok önemli bir hizmetin hayata geçirildiğini anlatan Arslan, şunları kaydetti:

Karayollarının karla mücadelesine takviye

"Bizi bu dertten, çileden, virajlardan, rampadan ve kazalardan kurtaran kim varsa Allah ondan razı olsun. Özellikle kış aylarında rampayı çıkamıyorduk. İnişler de rampalar kadar zordu. Bazen yolda kalıyorduk, bazen donma tehlikesi yaşıyorduk. Bu güzel tünelin açılmasıyla rahatladık. Allah devletimizden razı olsun. 32 viraj tarihe gömüldü. Büyük bir sıkıntıdan kurtulduk."

Tünelle yoldaki riskin ortadan kalktığını söyleyen Sadi Kurt da "Bu yolda çok sıkıntı yaşadık. Bazen buz, sis oluyordu. Trafik kazaları yaşanıyordu. Çok şükür bu risk tamamen ortadan kalktı." diye konuştu.

Seyahat süresi 3,5 saate inecek

Güzergahta 25 yıldır dinlenme tesisi işleten İlhan Arslan da "Güzeldere Geçidi'nde şimdiye kadar yüzlerce insan trafik kazaları nedeniyle can verdi. Kışın sürekli yol kapanıyordu, burada kalıyorduk. Şimdi bu sıkıntılar ortadan kaldırıldı." ifadesini kullandı.

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