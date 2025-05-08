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  • Süt pazarında fırtına kopuyor: 56 şirket için soruşturma başlatıldı
Ekonomi

Süt pazarında fırtına kopuyor: 56 şirket için soruşturma başlatıldı

1. Rekabet Kurulu, çiğ süt alımı, süt yemi satışı ve paketlenmiş süt üretimi yapan 56 firma hakkında soruşturma başlattı.

AA8 Mayıs 2025 Perşembe 13:44 - Güncelleme:
Süt pazarında fırtına kopuyor: 56 şirket için soruşturma başlatıldı
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2. Süt sektöründe rekabetin zedelendiği iddialarıyla 56 firma hakkında soruşturma başlatıldı.

Rekabet Kurulu, çiğ süt alımında faaliyet yürüten 40, süt yemi satışı pazarında yer alan 3, paketlenmiş süt ve süt ürünleri üretimi ile satışını yapan 13 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çiğ süt alımı, süt yemi satışı, paketlenmiş süt ve süt ürünleri üretimi ile satışı pazarlarında faaliyet gösteren bazı teşebbüsler ile Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneğinin fiyat tespiti, pazar paylaşımı, rekabete hassas bilgi değişimi gibi eylemlerde bulunarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma tamamlandı.

Buna göre, Kurulca, çiğ süt alımında faaliyet yürüten 40, süt yemi satışı pazarında yer alan 3, paketlenmiş süt ve süt ürünleri üretimi ile satışını yapan 13 olmak üzere 56 teşebbüs hakkında soruşturma açılması kararlaştırıldı.

Çiğ süt alımı pazarında yer alan teşebbüsler şöyle:

"Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği, Ak Gıda San. ve Tic. AŞ, Akova Süt ve Gıda Mamülleri San. ve Tic. AŞ, Akpınar Süt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti, Aslanağa Çiftliği Süt Ürünleri San. Tic. AŞ, Ateşoğlu Süt San. ve Tic. Ltd. Şti, Bahçıvan Gıda San. ve Tic. AŞ, Balıkesir Onur Süt ve Petrol Ürünleri İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti, Calmio Süt Gıda Tarım İnşaat ve Enerji San. Tic. AŞ, Cebeci Süt ve Süt Ürünleri Tarım Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti, Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. AŞ, Eceabat Süt Ürünleri Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti, Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. AŞ, Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. AŞ, Enka Süt ve Gıda Mamulleri San. ve Tic. AŞ, Eti Gıda San. ve Tic. AŞ, Gönenli Süt ve Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. AŞ, Güneşoğlu Süt Gıda San. ve Tic. AŞ, Güney Süt Sanayi ve Gıda Maddeleri Tic. AŞ, İzi Süt ve Gıda Mamülleri San. Tic. AŞ, Kaanlar Gıda San. ve Tic. AŞ, Karagöl Süt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti, Kaya Kardeşler Gıda Süt Ürünleri San. ve Tic. AŞ, Kervan Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti, Meysüt Meyve Süt ve Gıda Mamulleri San. Tic. AŞ, Özgüllü Süt Mamülleri AŞ, Özışık Süt Ürünleri Yem Gıda Tarım Hay. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti, Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. AŞ, Pınar Süt Mamülleri San. AŞ, Rella Gıda San. ve Tic. AŞ, Seksüt Endüstrisi Kurumu AŞ, Sütaş Süt Ürünleri AŞ, Tahsildaroğlu Süt Ürünleri San. ve Tic. AŞ, Tarım Kredi Süt Ürünleri AŞ, Teksüt Süt Mamülleri San. ve Tic. AŞ, Torunoğlu Süt ve Gıda Mam. San. Tic. Paz AŞ, Trizi Gıda San. ve Tic. AŞ, Uğuray Süt AŞ, Yörsan Süt ve Süt Ürünleri San. ve Tic. AŞ, Yörükoğlu Süt ve Ürünleri San. ve Tic. AŞ"

Süt yemi satışı pazarında yer alan teşebbüsler şöyle:

"Abalıoğlu Yem Sanayi AŞ, Ak Gıda San. ve Tic. AŞ ve Pro Yem Sanayi ve Ticaret AŞ

Paketlenmiş süt ve süt ürünleri üretimi ile satışı pazarında faaliyet gösteren firmalar şöyle:

"Ak Gıda San. ve Tic. AŞ, Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. AŞ, Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. AŞ, Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. AŞ, Gürsüt Besicilik Gıda San. ve Tic. AŞ, Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Tic. AŞ, Pınar Süt Mamülleri San. AŞ, Seher Gıda Paz. San. ve Tic. AŞ, Seksüt Endüstrisi Kurumu AŞ, Sütaş Süt Ürünleri AŞ, Tarım Kredi Süt Ürünleri AŞ, Teksüt Süt Mamülleri San. ve Tic. AŞ, Yörsan Süt ve Süt Ürünleri San. ve Tic. AŞ ve Yörükoğlu Süt ve Ürünleri San. Tic. AŞ"
  • Rekabet Kurulu
  • çiğ süt alımı
  • süt yemi satışı
  • paketlenmiş süt üretimi

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