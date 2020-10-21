Sütaş, 45.yıl iletişim kampanyasının kahramanı Buzu ile kadınlara destek oluyor

21 Ekim 2020 Çarşamba 12:33 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 12:33

Süt ve süt ürünlerinin en sevilen markası Sütaş, 45. yıl reklam filminin sevimli kahramanı Buzu ile çocukları mutlu ederken, iş gücüne aktif ya da düzenli katılımı olmayan kadınlara ek gelir sağlayan anlamlı projesiyle 45. yılını taçlandırdı. Buzu, Türkiye’nin dört bir yanındaki kadınların el emeği, göz nuru ile hayat buldu, çocuklarla buluştu. Sütaş tarafından malzemeleri kendilerine ulaştırılan 2.045 örgü seven kadın ördükleri Buzu’lar ile bu dönemde aile bütçelerine katkıda bulundu. Pandemi döneminin zorlu günlerinde kendi paralarını kazanmanın mutluluğunu yaşarken, Buzu’ları sevgiyle örerek de kendilerini daha iyi hissettiler.

Türkiye’nin her bir köşesinden, farklı hayat hikâyelerine sahip kadınlar, projede yer alarak aile bütçelerine katkıda bulunmanın ve kendilerini geliştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını paylaştılar:

Mine Gülnar; “Sütaş sayesinde üretebiliyorum ve ürettiklerimi insanlara ulaştırabiliyorum, emeğimin karşılığını zamanında alıyorum. Biz ev kadınlarına ulaşmak zor. Sütaş’a bize ulaştığı, sessiz çığlığımızı duyduğu, duyurduğu için teşekkür ederim.”

Pervin Gürsoy; “Ördüklerimi küçük tezgâhımda satarak geçimimi sağlıyordum, pandemi döneminde tezgâh kuramadım. Sütaş’ın projesinde yer alarak bu dönemde düzenli bir gelir elde edebildim.

Elmas Başaran; “1 yaşımdan beri engelliyim. Örgü örmek benim için bir terapi. Sütaş’ın bu projesine dahil olduğum için çok mutluyum, çünkü çocuklar için oyuncak örmek benim için mutluluk kaynağı.”

Hatice Erdem; “Ev kadınlarının istihdam içinde yer alması çok önemli. Sütaş’ın Buzu kampanyasında yer almak, gelir sağlamanın ötesinde özgüvenimi geliştirdi.”

Gökçe Çiçek; “Pandemiden dolayı iş yerim zorunlu tatil olduğunda, bu dönemi değerlendirmek için amigurumi öğrenmeye başladım. Bu süreçte dahil olduğum Sütaş Buzu projesi sayesinde hem neler başarabileceğimi gördüm hem de evime maddi destek sağlayabildim.”

Sütaş, online alışveriş sitesi Sütaş Market’ten (https://sutas.market/) ‘her 200 TL üzeri’ alışverişe, el emeği göz nuru Buzu hediye etmeye devam ediyor. Buzu’ları alanlar, çocuklarını sevindirmenin mutluluğunu yaşarken, bu sosyal sorumluluk projesine katılan kadınları da desteklemiş oluyorlar.