“Sütçü Yörük ailesini istiyor”

Şirketi konkordato sürecinden çıkarmak maksadıyla Yörsan’ın kurucu ortaklarından ve şirketin %20 azınlık hissedarı olan Şerafettin YÖRÜK hisselerin tamamını satın almak için görüşmelere devam ettiği basına sızan haberler arasındadır.

Süt üreticilerini temsil eden kuruluşlardan biri olan HAYKOOP Başkanı Faruk Özen geçtiğimiz günlerde medyaya şu açıklamayı gönderdi.

“Yörsan Balıkesir’in en büyük ekonomik değerlerinden biridir.” Başlığı ile yaptığı açıklamada HAYKOOP Başkanı Faruk Özen Adı Balıkesir ile özdeşlemiş olan Yörsan’ın bu duruma düşmüş olmasından duyduğu üzüntüyü belirtti ve açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: “Balıkesir’de 1979 yılından bugüne faaliyet gösteren Yörsan firması Yörükler Gıda Yönetiminde süt üreten köylü için güven kapısı olarak görülmüştür.

Süt piyasasında fiyat ve ödeme politikası belirlemede söz sahibi olmuş ve hiçbir zaman üreticiyi mağdur etmemiştir. 2014 yılında Abraaj Capital’e satıldığı gün sadece Balıkesir’in değil Türkiye’nin en büyük süt entegre tesisleri arasına adını yazdırmıştır. Ancak Abraaj Capital’e satılan Yörsan, bugünden sonra alışılagelmiş çizgisinden uzaklaşmış ve kendisine hammadde üreten köylüye ödemelerini vaktinde yapamamıştır. Buna rağmen bizler de dâhil olmak üzere yarım asırlık marka değerine güvenerek elbet düzelir düşüncesi ile süt vermeye devam ettik. Geldiğimiz son noktada firma konkordato ilan etti. Binlerce süt üreticisi tedirgin. Süt piyasasında belirgin bir sıkıntı olduğu bu dönemde Yörsan firmasının sektörden çekilmesi asla düşünmediğimiz bir konudur.”

Faruk Özen “Yörsan çoğunluk hisseleri eski sahiplerine verilsin!”

HAYKOOP Başkanı Faruk Özen Yörsan’ın yeniden Türk markası olarak yoluna devam etmesi ve eskiye dönmesi için şu öneride bulunuyor: “Edindiğimiz bilgiler Yörük ailesinin tekrar firmaya talip olduğu yönündedir. Eğer firma tekrar Yörük ailesine geçerse, buna en çok süt veren köylüler ve bizler sevineceğiz. Başta devletin ve bankalar olmak üzere bu konuda müdahil olan tüm tarafların Yörük ailesine tüm kolaylığı sağlaması gerekmektedir. 15 Milyon TL’den fazla alacağı olan köylüler ve süt üreticileri umutlarını muhafaza etmektedirler.”

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