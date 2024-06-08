Yenilenebilir enerjinin yanında petrol ve doğal gaz keşiflerine de hız veren Türkiye, Gabar'da bulunan petrol ile rekora koşuyor. Suudi Arabistan petrolüne denk olduğu belirtilen Gabar petrolünün debisinin de yüksek olduğu belirtiliyor.

SUUDİ ARABİSTAN PETROLÜNE DENK GABAR PETROLÜ TÜRKİYE'NİN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK



Türkiye'nin en kaliteli ve büyük petrol rezervinin olduğu Gabar'da üretim büyük bir hızla artıyor. Bir yıl öncesine kadar günde yaklaşık 18 bin varillik üretimin yapıldığı Gabar Dağları'ndaki petrol sahasında günlük üretim 43 bin varile ulaşmış durumda. Önceki gün Şehit Esma Çevik Petrol Sahası'nda gazetecilere bilgi veren Şırnak Valisi Cevdet Atay, 39 kuyudan petrol çıkarıldığını belirterek yılsonunda günlük 100 bin varil üretime ulaşılmasını hedeflediklerini söyledi.

BAHÇIVAN: REZERVİN DEBİSİ ÇOK YÜKSEK



İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ve beraberindeki heyet Gabar bölgesinde incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Burada bir konuşma yapan Bahçıvan, "Rakamların şu andaki boyutu bile Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir yolda olduğumuzu gösteriyor" dedi. Sahada çıkan petrol çok yüksek kalitede. Alanda çalışan mühendislerin Akşam Gazetesi'ne verdiği bilgiye göre, Gabar bölgesinde Suudi Arabistan petrolüne denk nitelikte bir petrol çıkarılıyor. Rezervin debisi de çok yüksek. Bu da yüksek miktarlarda petrolün daha hızlı şekilde yüzeye çıkarılmasına imkan tanıyor. Diğer bölgelerde 1300 kuyudan günde 40 bin varil üretim yapılırken Gabar'da 39 kuyunun üretimi bu miktarı aşmış durumda.

İSO HEYETİ GABAR'DA



Akşam Gazetesi muhabiri Serdar Sağlam, Gabar petrol sahasında açılan ilk petrol kuyusunu ziyaret etti. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ve beraberindeki heyet de Gabar bölgesinde incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

İSO MEİP PROTOKOLÜ İMZALANDI



İSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri Şırnak ve Hakkari'ye ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında Erdal Bahçıvan, Cevdet Atay, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, Şırnak İl Mili Eğitim Müdürü İzzettin Aydın, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür'ün katılımıyla 'İSO Mesleki Eğitim İşbirliği Projesi' (İSO MEİP) Protokolü imzalandı. İstanbul'da başlatılan projenin başka şehirlere taşınması noktasındaki ilk uygulama örneğini Şırnak'ta gerçekleştirildiğini belirten Erdal Bahçıvan, "Sanayicilerimizin gönüllü bir şekilde meslek liseleriyle birlikte çalışmasını Şırnak'a ve Şırnak'ın kıymetli ilçelerine taşıyacağımız bir modeli hayata geçirdik" diye konuştu. Cevdet Atay da "İSO'nun işbirliğindeki model ile buraya yeni yatırımcılar getirerek istihdama fayda sağlayacak" dedi.

ŞIRNAK'TAN İDİL'E BORU HATTI



Şu anda çıkarılan petrol günde yaklaşık 250 tankerle taşınıyor. Petrol sahasına inşa edilen boru hattı tamamlandığında tankerle taşıma sona erecek. Borularla öncelikle İdil'e iletilecek petrol buradan da yine boru hattıyla Hatay'a aktarılacak. Petrol sahasında toplam 2 bin 750 kişiye de istihdam sağlanıyor.

Akşam Gazetesi