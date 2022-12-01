Suudi Arabistan ve Güney Kore'den Türkiye'ye geldiler: Siparişlerini önümüzdeki günlerde bekliyoruz

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUMBİR) Başkanı İbrahim Afyon, Suudi Arabistan ve Güney Kore'den heyetlerin Türkiye'den yumurta alımı için temaslarda bulunduğunu belirterek, "Suudi Arabistan'ın yumurta ihtiyacı var, bu nedenle oradan bir heyet ön araştırma için Türkiye'ye geldi. Sektörümüzün yumurta ihtiyaçlarına cevap verebileceğini görüp ülkelerine döndüler, siparişlerini önümüzdeki günlerde bekliyoruz." dedi.

Afyon, AA muhabirine, yurt dışından gelen yumurta talebine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Suudi Arabistan ve Güney Kore gibi ülkelerin Türkiye'den yumurta ithalatı talepleri olduğunu ifade eden Afyon, Suudi heyetinin ülkesine döndüğünü, Güney Kore heyetinin ise temaslarını sürdürdüğünü söyledi.

Afyon, bu iki ülke heyetinin, ilgili kamu kurumları ve üreticilerle görüşmelerde bulunduğu bilgisini vererek, söz konusu ziyaretlerin, Türkiye'nin Suudi Arabistan ile ticaret hacmini artırma adına yaptığı çalışmalar kapsamında gerçekleştiğini bildirdi. Suudi Arabistan'ın yumurta talebine ilişkin net görüşmelerin henüz yapılmadığını vurgulayan Afyon, "Suudi Arabistan'ın yumurta ihtiyacı var, bu nedenle oradan bir heyet ön araştırma için Türkiye'ye geldi. Sektörümüzün yumurta ihtiyaçlarına cevap verebileceğini görüp ülkelerine döndüler. Siparişlerini önümüzdeki günlerde bekliyoruz." diye konuştu.



Heyetin, kamu kurumlarıyla temas halinde firmaları ziyaret ederek kümesleri incelediklerini aktaran Afyon, Türkiye'yi bu anlamda akredite etmiş olduklarını ve yumurta almak için uygun bulduklarını kaydetti.

Afyon, Suudi Arabistan ile gelişen ilişkilerin, bu ülkeye yönelik gıda ihracatına yansıyacağını ve bu kapsamda yumurta ihracatının da öne çıkabileceğini, şu an için bu ülkeye bir süredir hiç yumurta ihracatı yapılamadığını anlattı.

Güney Kore heyetinin de kümesleri incelediğine dikkati çeken Afyon, "Bu ülkeden, uzak olduğu için işlenmiş yani likit yumurta talebi gelebilir." ifadesini kullandı.

- "KAPANAN IRAK PAZARI NEDENİYLE ARZ FAZLALIĞI OLUŞMUŞTU"

Irak pazarının kapanmasının ardından buradaki ihracat potansiyelinin arz fazlalığına sebep olduğuna ve zarar eden sektörün de yeni pazar arayışına girdiğine işaret eden Afyon, "Bizim zaten iç pazardan farklı olarak ihracata ayrılmış kapasitemiz var. Bu kapasiteyi yeni pazarlara yönlendirmezsek sektörün zararı artmış olur. Sektörün halihazırda elinde ihracata gönderecek yumurta üretim kapasitesi mevcuttur." değerlendirmesinde bulundu.

Afyon, ihracat kaynaklı talepteki artışa bağlı olarak üretimi boşalan kapasiteleri tekrar artırabileceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Suudiler ile olumlu imza atılırsa eksilen kapasitemizi buna bağlı olarak 1-2 ay içinde artırabiliriz. Yeteri kadar kapasite yatırımı yapabiliriz. İhracata ayrılmış kapasite belli olduğu için yurt içi fiyatı etkilenmez. Vatandaş için her halükarda üretimimiz var, yumurtada bir arz sıkıntısı yaşanmaz. İç piyasaya da ihracata da yeterli yumurtamız bulunuyor. Sektörün ihracata yönelmesi yumurta fiyatını etkilemez. Yumurta fiyatları, maliyetlerdeki artıştan kaynaklandı, ihracatla ilgisi yok. İhracatın piyasa fiyatlarına zerre etkisi olmaz. Bugüne kadar zarar etmemiz nedeniyle kapasitelerimiz düşmüştü. İhracatla orantılı olarak düşen kapasitemizi doldurabiliriz. Sektör üretiminin ihracata yönelmemesi halinde kümeslerdeki tavuklar yeniden kesilebilir ve zarar eden firmalar sektörden çıkma yoluna gidebilir. Bu durum fiyatlarda ani ve fahiş yükselişlere sebep olabilir ancak şu anda hayvan kesmeyi gerektirecek bir durum yok. Arz ve talep dengede olduğu müddetçe üretici zarar etmez, tüketici de fahiş fiyata tüketmez."