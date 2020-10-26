26 Ekim 2020 Pazartesi 08:53 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 08:58

Bir yılı aşkın süredir Suudi Arabistan’dan Türk ürünlerine karşı boykot yönünde yapılan çağrılar Suudiler tarafından en son açıklanan verilere yansımadı. Reuters’in haberine göre Suudi Genel İstatistik Dairesi, Türkiye’den ithalatın temmuzdaki 693.4 milyon riyal düzeyinden ağustosta 833.6 milyon riyale (222.28 milyon ABD Doları) çıktığını duyurdu.

HALK REDDEDİYOR

Suudi yetkililer bir süredir Türk mallarına gayrıresmi boykot uyguluyor. Boykot çağrıları son aylarda daha da artmıştı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Uzmanlar asıl bu aylardaki değişime bakmak gerektiğini ifade ederken ekim ayı dış ticaret verisinin önemli gösterge olduğunu belirtiyorlar.

Bu arada Suudi Arabistanlı tüketicilerin, sosyal medyadaki paylaşımlarından Türk ürünlerini boykot etmeyi reddettikleri anlaşılıyor. Suudi Arabistanlılar Türk ürünlerine alternatif olarak düşünülen BAE’den ithal edilecek özellikle gıda ve sigara gibi ürünleri kaliteli bulmuyor.

KATAR MARKETLERİNDE TÜRK ÜRÜNLERİNE DESTEK

Suudi yöneticilerin boykot çağrılarına karşılık, Katar’daki büyük marketler zincirlerinden “Al Rawnak”ın Türk ürünlerini tanıtma kampanyası başlattı. Kampanya, Katarlılar ve ülkede yaşayan yabancılar tarafından büyük ilgi gördü. Al Rawnak Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim el-Derviş kampanyayı başlatma nedenini “Türk halkının İslam ümmetinin adil sorunlarıyla ilgilenmesi ve abluka sırasında Katar halkının yanında durması” şeklinde açıkladı.