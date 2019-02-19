13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3154
  • 6,0196
  • 226.893
  • 101.111
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Suudi Arabistan şubat ayında 2,5 milyar dolarlık tahvil ihraç etti

Suudi Arabistan, hükümetin Sukuk Programı doğrultusunda şubat ayında yaklaşık 2,5 milyar dolarlık tahvil ihraç etti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sukuk Programı kapsamında Şubat 2019 tahvil ihracı takvimi tamamlandı.

Buna göre, şubatta 2024 vadeli 1 milyar 805 milyon riyal, 2029 vadeli 274 milyon riyal ve 2031 vadeli 7 milyar 297 milyon riyal dilimlerinden oluşmak üzere, toplamda 9 milyar 376 milyon riyal (yaklaşık 2,5 milyar dolar) değerinde tahvil ihraç edildi.

Resmi verilere göre, Suudi Arabistan'ın kamu borcu 2018 sonu itibarıyla 149,3 milyar dolara ulaşırken, bu rakam ülke milli gelirinin yüzde 19,1'ine karşılık geldi. Kamu borcunun milli gelire oranı, 2017'de yüzde 17,2 düzeyinde bulunuyordu.

Uzmanlar, kamu borçlarındaki artışın petrol fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklandığı belirtiyor.

Gündüz, Türkiye´yi bir madalya ile iki kez gururlandırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Terör örgütü tecavüz ettikleri kadın teröristleri infaz ediyor

Terör örgütü tecavüz ettikleri kadın teröristleri infaz ediyor

82’si muvazzaf yüzlerce FETÖ şüphelisine gözaltı kararı

82’si muvazzaf yüzlerce FETÖ şüphelisine gözaltı kararı

Eski Devlet Bakanlarından Fikret Ünlü vefat etti

Eski Devlet Bakanlarından Fikret Ünlü vefat etti

Japon devinden İngiltere kararı: Üretim tesisini kapatıyor

Japon devinden İngiltere kararı: Üretim tesisini kapatıyor

İmzalar atıldı, 105 adet üretilecek

İmzalar atıldı, 105 adet üretilecek

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor: Son başvuru tarihi 28 Şubat

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor: Son başvuru tarihi 28 Şubat

Akrobosi ekibindeki jetler havada çarpıştı

Akrobosi ekibindeki jetler havada çarpıştı

Türkiye-Katar arasında dev iş birliği

Türkiye-Katar arasında dev iş birliği
 

POPÜLER HABERLER

BAE ABD´den Patriot füzesi alıyor

BAE ABD´den Patriot füzesi alıyor

İdlib şehir merkezinde iki patlama: 15 ölü, 30 yaralı

İdlib şehir merkezinde iki patlama: 15 ölü, 30 yaralı

Hepsi saman balyaları arasından çıktı

Hepsi saman balyaları arasından çıktı

Aşırı yağış limon hasadını geciktirdi

Aşırı yağış limon hasadını geciktirdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA