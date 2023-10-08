İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2023 Pazar / 24 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5847
  • EURO
    29,2358
  • ALTIN
    1625.44
  • BIST100
    8464.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Suudi Arabistan'dan Türkiye kararı! 500 milyar doları yönetecek kurula Türk ismi atadılar
Ekonomi

Suudi Arabistan'dan Türkiye kararı! 500 milyar doları yönetecek kurula Türk ismi atadılar

Kamu Özel Sektör İş Birliği Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın, Suudi Arabistan'da kamu özel sektör iş birliği modeliyle yapılacak projelere, tüm dünyadan en doğru potansiyeli çekebilmek adına kurulan Ulusal Özelleştirme ve Kamu Özel Sektör İş Birliği Merkezi (The National Center for Privatization and PPP) Danışma Kurulu'na seçildi. 2040 yılına kadar yaklaşık 500 milyar dolarlık harcama yapılacağını belirten Aydın, 'Bu noktada Türk şirketlerini de pazara davet edeceğiz. Hedefimiz, Türk şirketlerinin en az yüzde 10 pay almasını sağlamak' dedi.

AA8 Ekim 2023 Pazar 12:38 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'dan Türkiye kararı! 500 milyar doları yönetecek kurula Türk ismi atadılar
ABONE OL

Kamu Özel Sektör İş Birliği Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan Ulusal Özelleştirme ve Kamu Özel Sektör İş Birliği Merkezi, ülkede gelecek dönemde yapılacak milyarlarca dolarlık kamu özel sektör iş birliği projelerinin koordinasyon ve yönetimini yapacak.

11 bakanın yer aldığı The National Center for Privatization and PPP (NCP), 7 farklı ülkeden seçtiği uzmanlardan oluşan bir Danışma Kurulu belirledi. Kamu Özel Sektör İş Birliği Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Portekiz, İsveç ve Suudi Arabistan temsilcileri ile beraber bu kurulun üyesi oldu.

NCP Danışma Kurulu, KÖİ ekosistemi hakkında özel geri bildirim sağlama amacıyla hem kamu hem de özel sektör (finansörler, yatırımcılar ve danışmanlar) için prosedürleri iyileştirmeyi amaçlayacak ve hangi projede hangi firmanın doğru yetkinliklere sahip olduğunun belirlenmesinde kilit rol üstlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kamu Özel Sektör İş Birliği Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Aydın, Suudi Arabistan'da milyarlarca dolarlık KÖİ projeleri için hazırlık olduğunu ifade etti.

Aydın, "Bu projelerin koordinasyonu görevini üstlenen bir kuruma seçilen 8 danışmandan biri olmak hem şahsım hem de ülkem adına gurur verici." ifadelerini kullandı.

Türk şirketlerinin, KÖİ projelerinde yetkinliğini tüm dünyaya ispatladığını ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Türk firmaları inşaat ve altyapı projelerinde dünyaya kendini ispat etti. Özellikle ulaştırma, sağlık, turizm, şehircilik ve havalimanları konusunda dünya genelinde aranan özelliklere sahip şirketlere sahibiz. Bu durum ilgi çekiyor. Tüm bu özelliklerimizle Suudi Arabistan'da da büyük bir fırsat olduğuna inanıyorum. 2040 yılına kadar yaklaşık 500 milyar dolarlık harcama yapılacak. Bu noktada Türk şirketlerini de pazara davet edeceğiz. Hedefimiz, Türk şirketlerinin en az yüzde 10 pay almasını sağlamak."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.