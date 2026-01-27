İSTANBUL 16°C / 8°C
27 Ocak 2026 Salı
Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye çok boyutlu açılım: 3 kritik alanda imzalar atıldı

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens ve Başbakan Muhammed bin Selman başkanlığında başkent Riyad'da toplandı. Toplantıda hem bölgesel hem de uluslararası gelişmeler masaya yatırıldı. Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Türkiye ile üç alanda yeni anlaşmalar yapılması için ilgili bakanlıklara yetki verdi. İki ülke arasında sosyal hizmetler alanındaki işbirliği mutabakatı da resmen onaylandı.

AA27 Ocak 2026 Salı 18:43 - Güncelleme:
Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Türkiye ile yenilenebilir enerji ve sivil savunma alanlarında anlaşmalar yapılması için ilgili bakanlıklara yetki verirken, iki ülke arasında sosyal hizmetler alanındaki işbirliğine dair mutabakat zaptını onayladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens ve Başbakan Muhammed bin Selman başkanlığında başkent Riyad'da toplandı.

GAZZE İÇİN SİYASİ DESTEK MESAJI

Bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı toplantıda, Suudi Arabistan'ın Gazze Barış Kurulu'na verdiği destek yinelendi. Kurulun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sona erdirilmesi ve bölgenin yeniden imarı amacıyla oluşturulan geçici bir yapı olduğuna dikkat çekildi.

Toplantıda ayrıca, Suudi Arabistan'ın dost ve kardeş ülkelerle imzaladığı mutabakat zabıtları ve anlaşmalar da ele alındı.

TÜRKİYE İLE YENİLENEBİLİR ENERJİ ADIMI

Bu kapsamda Bakanlar Kurulu, Suudi Arabistan ile Türkiye hükümetleri arasında yenilenebilir enerji santrali projelerine ilişkin taslak anlaşmanın görüşülmesi ve imzalanması için Enerji Bakanı'na yetki verdi.

SİVİL SAVUNMADA İŞBİRLİĞİ GENİŞLİYOR

Bakanlar Kurulu ayrıca, Türkiye ile sivil savunma ve koruma alanında mutabakat zaptı imzalanması konusunda İçişleri Bakanı'na yetki verirken, Riyad ile Ankara arasında sosyal hizmetler alanında varılan mutabakat zaptını da onayladı.

