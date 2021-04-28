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Ekonomi

Suudi devinden hisse satışı görüşmeleri

Suudi Arabistan'ın dev petrol şirketi Aramco, hisse satışı üzerinde görüşmeler yapıyor.

AA28 Nisan 2021 Çarşamba 07:27 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 Çarşamba 07:27
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Suudi Arabistan resmi televizyon kanalına röportaj veren Suudi Arabistan Velihat Prensi Muhammed bin Selman, Aramco'nun hisse satışı için olası şirketlerle görüşmeler yürütüldüğünü söyledi.

Bin Selman, Aramco'nun yüzde 1'lik hissesinin yabancı yatırımcılardan birine satışının tartışıldığını belirtti ancak yatırımcılara ilişkin bilgi vermedi.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun dünyanın en büyük petrol şirketinde hisseye sahip olma ihtimali olduğunu aktaran Veliaht Prens, şirket hisselerinin başka bir bölümünün de ikinci bir halka arzda sunma planı olduğunu da sözlerine ekledi.

Nisan başında Wall Street Journal gazetesi, Suudi Aramco'nun, sahip olduğu petrol boru hatlarının yüzde 49 hissesini ABD'li, Çinli ve yerel yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyuma 10-15 milyar dolardan satmak için görüşme yapıldığına dair haber yapmıştı.

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