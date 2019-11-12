Suudi turist İstanbul’a Atina üzerinden geliyor
Cidde yönetiminin boykot ve engelleme çabaları Suudi turistlerin Türkiye sevdasını engelleyemedi. Suudiler Türkiye’ye yönelik seyahat boykotunu aşmak için artık Atina’ya uçarak oradan İstanbul’a geliyor.
- YAŞAR KIZILBAĞ
Suudi yönetiminin ‘Türkiye’yi boykot’ çabası Suudi turistlerin Türkiye sevdasını engellemedi. İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda, öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini Türkiye’nin aydınlatma çabası sonrası Cidde yönetiminin Türkiye’ye gidenlere dönük başlattığı tacizlerden bıkan Suudiler artık İstanbul yerine Atina’ya uçarak oradan Türkiye’ye geliyor. Atina uçuşlarının artması üzerine Suudi Arabistan Havayolları haziran başında Atina’ya direkt uçuş başlatma kararı alırken ilk 9 ayda İstanbul’a gelen Suudi turist sayısı 385 bin oldu. Geçen yıla göre düşüş yaşanmasına rağmen Arap ülkeleri içinde İstanbul’a en çok turist gönderen Irak’tan sonra Suudi Arabistan 2. ülke olarak kayıtlara geçti.
İLK DURAK ATİNA
İstanbul’a gelen Suudiler’in İstanbul’a yakın bölgelerdeki doğal güzellikleri ziyaret edip en çok restoranlarda vakit geçirdiğini belirten Ziya Şark Grubu CEO’su Nihat Bingöl, restoranlarında turistlere dönük yaptıkları bir araştırmaya göre İstanbul’a gelen Suudi turistlerin artık Atina yolunu kullandıklarını söyledi. ‘Suudiler’in Türkiye sevgisi’nin eksilmediğini anlatan Bingöl bir de anekdot paylaştı. Bingöl’ün verdiği bilgiye göre Arap misafirler arasında yaşanan bir polemik sırasında Suudi bir kadın Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın posterini çıkararak ‘Siz buna kurban olun’ diye bağırmış.
ÇAĞRI YAPTILAR
S. Arabistan’da halka, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından cinayeti ortaya çıkaran Türkiye’nin boykot edilmesi ve tatile gidilmemesi çağrısında bulunulmuştu. Suudi medyası Türkiye’nin tatil için seçilmemesi konusunda yayınlar yapmıştı.
İSTANBUL'A ARAP ÜLKELERİNDEN GELEN TURİST SAYISI
|ÜLKE
|GELEN TURİST
|DEĞİŞİM (%)
|
Irak
|
545.905
|18
|
S. Arabistan
|
385.000
|-26.9
|
Kuveyt
|279.081
|279.081 22.6
|Ürdün
|262.532
|18.9
|
Cezayir
|212.429
|8.0
|
Lübnan
|199.277
|23.6
|
Libya
|190.007
|47.1
|
Fas
|161.958
|36.5
|
Suriye
|139.576
|36.0
|
Mısır
|125.360
|23.6
|
Tunus
|121.170
|23.0
|
Katar
|74.839
|8.0
|
Umman
|62.189
|56.0
|
Bahreyn
|54.923
|4.4
|
Filistin
|45.614
|35.1
|
Yemen
|30.023
|4.6
|
BAE
|24.820
|-13.4
|
Sudan
|12.854
|12.5
Suudiler’den teklif var
Yatırım anlamında Suudi’lerin Türk markalarına ilgisinin sürdüğünü anlatan Ziya Şark Grubu CEO’su Nihat Bingöl, Ziya Şark markasının çok yakında Cidde’de boy göstereceğini söyledi. Nihat Bingöl “Yatırım fonu yetkilileri bizi ziyarete geldiklerinde Türk yeme-içme sektörünün dünyada tanınır hale geldiğini çok daha iyi anladım. İstanbul’u, markalarımızı ve Türk mutfağını çok iyi araştırmışlar. Master franchise alarak Suudi Arabistan’da Ziya Şark markasını zincir şubeler şeklinde açmak istiyorlar. Fiyat pazarlıklarında son aşamaya geldik. İmzaları atmamız halinde markamız 2020’nin ilk çeyreğinde Cidde’de yer almış olacak” dedi. Türk restoranlarının geleceğinin Edirne ve Kars’ın ötesinde olduğunu belirten Bingöl “Geçtiğimiz yaz aylarını ABD’de dükkân bakarak geçirdim. Avrupa’da ise Almanya, İngiltere ve Yunanistan radarımızda” diye konuştu.
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