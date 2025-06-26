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Ekonomi

Süveyş Kanalı'na alternatif olacak! Türkiye'den dünya ekonomisine yön verecek tarihi hamle

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, soykırımcı İsrail'in katliamlarını sürdürdüğü Gazze'deki saldırılardan dolayı Süveyş Kanalı'nda sıkıntılar olduğunu ifade ederek, 'Buradaki bazı gemilerin geçişleri tehdit altında olunca Ümit Burnu'ndan dolaşarak 45 günde gidebilmişlerdi. Yani 10 günlük bir zaman kaybı ve maliyet kaybı gerçekten çok büyük bir rakam. Çok önemli bir kayıp. Biz Kalkınma Yolu Projesini bitirdiğimizde inşallah 25 güne inmiş olacak bu süre' dedi.

HABER MERKEZİ26 Haziran 2025 Perşembe 22:02 - Güncelleme:
Süveyş Kanalı'na alternatif olacak! Türkiye'den dünya ekonomisine yön verecek tarihi hamle
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Bakan Uraloğlu CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının Türkiye'ye etkileri hakkında yaptığı değerlendirmede, "Kapatılma söylemi bile dünyadaki petrol piyasalarında %15'e kadar bir fiyat dalgalanmasına sebebiyet verdi. Petrolün %30 civarı, civarı Hürmüz Boğazından sağlanıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin de elbette etkilenmesi söz konusu. Ancak bu süreçte biz enerji bakanımızla da gerekli görüşmeleri yaptık. Türkiye'nin alternatifleri var. Irak'tan var, Azerbaycan'dan var, Rusya'dan var baktığımızda ve Türkiye'nin bir depolama kapasitesi var" dedi.

"BİZ KALKINMA YOLUNU BİTİRDİĞİMİZDE 25 GÜNE İNMİŞ OLACAK BU SÜRE"

Türkiye için kritik öneme sahip olan Kalkınma Yolu ve Orta Koridor projeleri hakkında da konuşan Bakan Uraloğlu, "Uzakdoğudan çıkan yükler, geçmişte İpek Yolu, devamında işte karayolu, demir yolu, şimdi işte modern ipek yolu diye birçok ad verebiliyoruz. Şimdi bakın şurada çok güzel bir harita var. Şu anda mesela bizim kullandığımız daha çokSüveyş Kanalı'ndan yaklaşık 35 günde Londra'ya kadar gidebiliyor bu yük. Süveyş Kanalında yine bu İsrail ve Gazze'deki çatışmalardan dolayı sıkıntılar olmuştu biliyorsunuz. Buradaki bazı gemilerin geçişleri tehdit altında olunca Ümit Burnu'ndan dolaşarak 45 günde gidebilmişlerdi. Yani 10 günlük bir zaman kaybı ve maliyet kaybı gerçekten çok büyük bir rakam. Çok önemli bir kayıp. Biz Kalkınma Yolunu bitirdiğimizde inşallah 25 güne inmiş olacak bu süre. Yani 35 gün, 45 gün, 25 gün" diye konuştu.

TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ KAZANIM OLACAK

Orta Koridor hakkında ise Uraloğlu, "Orta Koridor'da şu anda Çin'den çıkan bir yük Londra'ya kadar 18 günde gidebiliyor. Biz iyileştirmeleri yaptığımız zaman bu 15 güne düşmüş olacak. Dolayısıyla Orta Koridor bu anlamda ülkemizin hem bir ticaret anlamında hem de strateji anlamında güçlü bir kazanımı olmuş olacak. Halihazırda işleyen ama istediğimiz kadar henüz kapasitesi ya da yükü almamış olan bir koridor. Bununla ilgili de çalışmalarımızı yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

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