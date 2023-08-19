Süveyş Kanalı'ndan daha uzun! Dev proje hayata geçti: Masaldı, gerçek oldu

Türkiye'nin en önemli projelerinden biri olan ve yaklaşık 2 milyar liralık yatırımla hayat geçirilen Mardin- Ceylanpınar Ana Kanalı hizmete girdi. Atatürk Barajı'ndan aldığı suyu Mardin Ovası'na ulaştıran kanal projesi ile 1 milyon dekar arazi suya kavuştu. 221 kilometre uzunluğundaki dev eser, bölgenin tarımsal üretimdeki gücüne güç katacak. Bölge halkı, tarım arazileri için büyük önem taşıyan projenin hayata geçirilmesinin sevincini yaşıyor.

70 BİN FUTBOL SAHASI

Sabah'ın haberine göre; Mardin'de çiftçilerle bir araya gelen AK Parti Milletvekili Muhammed Adak, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında Mardin'de ve Şanlıurfa'da 70 bin futbol sahası büyüklüğündeki tarım arazisinin suya kavuştuğunu söyledi. Kanalın Türkiye'nin de en uzun yapay nehri olma özelliğini taşıdığını belirten Adak, kanalın Süveyş Kanalı'ndan daha uzun ve Panama Kanalı'nın ise 3 katı olduğunu söyledi. Adak, "Mardin Ceylanpınar Ana Kanalı'nın bütün şebekeleri tamamlandığında ise 340 bin futbol sahası büyüklüğündeki arazi suyla buluşmuş olacak. Bu da Mardin ve Şanlıurfa'da yılda 4 çeşit ürün yetişme imkânı sağlayacak. Ayrıca bölgemizde tarım ile uğraşan binlerce çiftçimize yeni iş alanları, gençlerimize de yeni istihdam alanları oluşacaktır. GAP suyu bereketli topraklara hayat verecektir. Mardin'imize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

'GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAK'

Mardin Ovası'nın ülkenin hububat ve bakliyat ihtiyacının yüzde 20'sini karşıladığını dile getiren Adak, "221 kilometre uzunluğundaki dev eser, tarımsal üretimdeki gücümüze güç katacaktır. Kanalla birlikte Mardin Ovası ülkemizin ihtiyacının en az yüzde 35'ini karşılayacak duruma gelecek. Ayrıca Kızıltepe yeraltı suyu havzası korunmuş olacak. Kızıltepe Ovası'nda son 30 yıldır yeraltı suyu kullanılarak tarım yapıldı. Bu nedenle yeraltı su seviyesi 350 metreden 450 metreye kadar düştü. Şimdi bu suyun kullanımı azalacak ve yeraltı suyu beslenecek" ifadelerini kullandı.

'DEDEM MASAL GİBİ ANLATIRDI GERÇEK OLDU'

Mardinli çiftçi Selim Akdağ, "Dedem hayattayken bize Fırat Nehri'nin suyunun Kızıltepe'ye bir gün akacağını masal tarzında anlatırdı. Bu masal bu topraklarda gerçeğe dönüştü. Ne mutlu bu masalı hayata geçirenlere. Çiftçiler için bir cansuyu görevini görmüştür. On binlerce hektar alanda bu sayede ikinci ürün alınacak, hem bölge ekonomisine hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlanacak" diye konuştu.

Mardinli çiftçi Nasır Aydın ise, "Çiftçilerin en zor durumda olduğu bu dönemde hizmete giren bu sulama kanalları bu topraklar ve bu bölge için can suyu olmuştur. Bizlere verilebilecek en güzel müjdeli haberdi. İnşallah bütün Mezopotamya ovası sulama kanalından faydalanır. Artık rahat bir şekilde yılda iki ürün alabileceğiz" dedi.

TÜRKİYE YÜZYILI'NIN YILDIZ PROJESİ

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 221 kilometrelik Mardin-Ceylanpınar Ana Kanalı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, kanalın dünyanın en büyük barajlarından biri olan Atatürk Barajı'ndan Şanlıurfa tünelleri vasıtasıyla aldığı suyu, Şanlıurfa ve Mardin'in bereketli topraklarıyla buluşturduğunu belirtti. Kanalın "GAP'ın atardamarı" olduğunu belirten Yumaklı, "Türkiye Yüzyılı'nın yıldız projelerinden biri. Ülkemizin zenginliğine zenginlik katacak. Kanalın 4 etabından biri olan Yukarı Harran Ana Kanalı'nın saniyede 200 metreküp su geçirme kapasitesine sahip debisi, Kızılırmak Nehri'nin mart ayı ortalama akış debisine denk geliyor. Adeta kanaldan bir nehir akıyor da diyebiliriz" ifadelerini kullandı. Yumaklı, Mardin-Ceylanpınar Ana Kanalı'nın Şanlıurfa'nın Akçakale, Harran, Ceylanpınar ve Viranşehir ile Mardin'in Kızıltepe, Derik ve Nusaybin ilçelerinde toplam 249 bin 43 hektar alanı sulayabilme kapasitesinde olduğunu ve şimdilik 70 bin adet futbol sahası büyüklüğündeki 50 bin 261 hektarlık arazinin sulamaya açılacağını kaydetti.

'ÜRETİM ŞAHLANACAK'

"Ülkemizin gözbebeği tarım topraklarımızda, inşa ettiğimiz bu tesis sayesinde üretimimiz şaha kalkacak" diyen Yumaklı, "Halen inşaatı devam eden Mardin Depolaması ise 135 milyon metreküp su biriktirme kapasitesine sahip olacak. Sulama mevsimi dışında depolanan sular, yaklaşık 83.5 bin hektar sahanın sulamasında kullanılacak" dedi.