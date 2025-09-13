İSTANBUL 28°C / 20°C
  T10F'nin ilk teslimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a! Test sürüşünü bizzat yaptı
Ekonomi

T10F'nin ilk teslimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a! Test sürüşünü bizzat yaptı

Togg'un yeni modeli T10F, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan T10F'nin test sürüşünü bizzat yaptı.

13 Eylül 2025 Cumartesi 10:15
T10F'nin ilk teslimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a! Test sürüşünü bizzat yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Togg'un yeni satışa çıkan modeli T10F hediye edildi.

TOGG Yönetim Kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a otomobili Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde teslim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, plakasına Cumhurbaşkanlığı forsu takılan Togg'un mavi renkli yeni modeliyle test sürüşü yaparken, araç hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a test sürüşünün ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı tarafından hediye verildi.

Togg T10F'nin ilk teslim töreninde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da hazır bulundu.

  Cumhurbaşkanı Erdoğan
  togg
  T10F

