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Ekonomi

T10X için ön sipariş 100 bini aştı! Yoğun ilgi sonrası Togg'dan güzel haber

Togg T10X için sipariş yağıyor. Ön sipariş başvuruları 7 günde 100 bini aşarken, çekiliş tarihini ileri aldığını duyuran Togg, teslim edilecek T10X adedini 12 binden 20 bine çıkarma kararı aldı.

25 Mart 2023 Cumartesi 12:36 - Güncelleme:
T10X için ön sipariş 100 bini aştı! Yoğun ilgi sonrası Togg'dan güzel haber
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Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X için ön sipariş süreci devam ediyor. Togg'a başvuranların sayısı 100 bine ulaştı.

Yerli otomobil resmi Twitter hesabı üzerinden ön siparişe ilişkin son açıklama geldi.

Şirketten yapılan açıklamada, "Yoğun ilginiz için teşekkür ediyor çekilişle teslim edilecek T10X adedini 12 binden 20 bine çıkarıyoruz. Togg.com.tr ve Trumore uygulamasında heyecan devam ediyor. Ön sipariş için son gün 27 Mart. Çekiliş tarihi de bir gün ileri alınarak 29 Mart oldu. Ön sipariş sürecinde ön ödeme için banka yoluyla e-Cüzdan'a yapılacak transferler 27 Mart 2023 tarihinde saat 17.00'ye kadar işleme alınacak ve aynı gün saat 22.00'de ön sipariş sistemi kapatılacaktır." denildi.

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