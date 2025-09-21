T3 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu yaklaşık 1 milyon dolarlık yatırım yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, son gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Teknoloji geliştiren bir Türkiye hedefiyle çalışmalarını sürdüren T3 Vakfı'nın girişimcilik alanındaki projelerini yürüten T3 Girişim Merkezi, çalışmalarına 5 farklı proje ile devam ediyor.

T3 Girişim Merkezi'nin çalışmalarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan İrem Bayraktar Aksakal, T3 Vakfı olarak, küçük yaştan itibaren çocukları teknolojiyle ve bilimle tanıştırdıklarını, akabinde çeşitli projelerle Türkiye'de nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

T3 Girişim Merkezi'nde birçok proje olduğunu ifade eden Bayraktar Aksakal, "Deneyap teknoloji atölyelerimizden birçok proje çıkıyor. Bizler T3 Girişim Merkezi olarak ülkemizde ve bölgemizde öncelikle girişim kültürünü oluşturmak istiyoruz. Bu anlamda buradan çıkan girişimlere de birçok farklı eksende destek olmaya çalışıyoruz." dedi.

Bayraktar Aksakal, merkezde, lise veya üniversiteye giden herhangi bir öğrencinin T3 Akademi üzerinden bu eğitimi alarak girişimciliğe ilk adımını atabildiğini ve girişimcilikle ilgili bilgi sahibi olabildiğini aktardı.

- "TEKNOFEST'İ TÜRKİYE'NİN ALTYAPISI OLARAK GÖRÜYORUM"

İrem Bayraktar Aksakal, TEKNOFEST'te onlarca kategoride binlerce takımın yarıştığını ve milyonlarca da yarışmacının olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Nasıl bir futbol takımında altyapıda geliştirme yapılıyorsa, aslında ben TEKNOFEST'i de bu anlamda Türkiye'nin altyapısı olarak görüyorum. Burada potansiyel girişimciler var ve biz de bu gibi girişimcilerin önünü açmak, desteklemek için dört yıldır TEKNOFEST Girişim Programı düzenliyoruz. Bu program kapsamında da, bu çadırda şu an TEKNOFEST Girişim mezunlarımız yer alıyor."

- "TEKNOFEST GİRİŞİM PROGRAMINDAN 4 YILDA 53 GİRİŞİM MEZUN OLDU"

Bayraktar Aksakal, program kapsamında verilen desteklere de değinerek, "Girişimcilik eğitimleri ve mentörlük veriyoruz, yatırım imkanımız var. Kendi kurduğumuz T3 Vakfı olarak bir girişim sermayesi yatırım fonumuz var. İstiyoruz ki bu alanda erken aşama yatırım ihtiyaçları olduğunda gençlerimizi bizler de öncelikli olarak kendi fonumuzdan destekleyebilelim." diye konuştu.

TEKNOFEST'in 100'ün üzerinde paydaşı olduğunu belirten Bayraktar Aksakal, girişimcilerin günün sonunda işbirliğine ve müşteriye ihtiyacı olduğunu ve bu doğrultuda girişimcilerin işbirliği ile iletişim ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.

Bayraktar Aksakal, 2022 yılında hayata geçirdikleri TEKNOFEST Girişim Programına ilişkin bilgi vererek, "Bu yıl 4 TEKNOFEST girişimimiz mezun. Toplamda ise 4 yılda bu programdan mezun ettiğimiz 53 girişim var. Yine 8 Deneyap girişimcimiz bu senenin mezunu olarak burada yer alıyor. 2 dönemdir de toplamda 13 girişimimizi mezun ettik." diye konuştu.

- "T3 GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU İLE 4 GİRİŞİME YAKLAŞIK 1 MİLYON DOLARLIK YATIRIM YAPTIK"

İrem Bayraktar Aksakal, TEKNOFEST Girişim Programı kapsamında TEKNOFEST'te yaklaşık 13 milyon liralık nakdi destek sağladıklarını aktararak, T3 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun da geçen sene itibarıyla yatırım yapmaya başladığını ve şu ana kadar 4 girişime yaklaşık 1 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını açıkladı.

Nakdi desteklerin yanında buradaki katma değerin potansiyel işbirlikleri olduğunu anlatan Bayraktar Aksakal, "Özellikle T3 Girişim Merkezi koordinatörlüğünde ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın organizatörlüğünde yürüttüğümüz Take Off Girişim Zirvesi çok kritik bir öneme sahip." şeklinde konuştu.

Bayraktar Aksakal, TEKNOFEST finalistlerine çağrıda bulunarak, "Bu dönemi tamamladık. 5. dönem çağrılarını tekrardan açacağız ve bu seneki finalistler de TEKNOFEST 5. Dönem Girişim Programına başvuru yapsınlar." dedi.