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Ekonomi

T3 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan Saykal Elektronik'e 250 Bin dolarlık yatırım

Yerli teknoloji girişimlerine sağladığı desteklerle Türkiye'nin teknoloji odaklı kalkınma hedeflerine katkı sunan T3 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (T3 GSYF), mobilite ve sensör teknolojileri alanında faaliyet gösteren Saykal Elektronik'e 250 bin dolarlık yatırım gerçekleştirdi.

HABER MERKEZİ16 Temmuz 2025 Çarşamba 17:31 - Güncelleme:
T3 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan Saykal Elektronik'e 250 Bin dolarlık yatırım
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2010 yılında kurulan ve Bilişim Vadisi'nde faaliyetlerini sürdüren Saykal Elektronik, radar sensörleri ve güç elektroniği alanında geliştirdiği yüksek teknolojili çözümlerle mobilite ekosistemine katkı sağlıyor. Ar-Ge odaklı yaklaşımıyla dikkat çeken şirket, sürüş destek sistemlerinden endüstriyel otomasyona kadar birçok farklı alanda uygulanan yenilikçi ürünleriyle öne çıkıyor. Şirket bugüne kadar TÜBİTAK destekli çok sayıda projede yer aldı ve geliştirdiği sistemlerin üretim ve test süreçlerini kendi tesislerinde gerçekleştiriyor.

T3 GSYF'nin sağladığı bu yeni yatırım, Saykal Elektronik'in Ar-Ge çalışmalarını hızlandırmasına, geliştirdiği teknolojileri daha geniş pazarlarda ticarileştirmesine ve global ölçekte rekabet gücünü artırmasına katkı sağlayacak. Aynı zamanda, Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatını artırmaya yönelik stratejik hedeflerine hizmet edecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Saykal Elektronik CEO'su Yücel Saykal, yatırımla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Mobilitenin geleceğini şekillendiren radar sensörleri ve güç elektroniği çözümlerinde, yerli mühendislik gücümüzle geliştirdiğimiz teknolojileri dünyaya taşımak istiyoruz. T3 GSYF'den aldığımız bu destek, yalnızca finansal bir katkı değil; aynı zamanda uluslararası pazarlarda daha güçlü konumlanma yolculuğumuzda önemli bir güven göstergesi. Türkiye'den çıkan ve küresel ölçekte teknoloji üreten bir şirket olma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz."

T3 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, yapay zeka, mobilite, ileri elektronik sistemler, yazılım, robotik gibi teknoloji alanlarında faaliyet gösteren yerli girişimlere yatırım yapıyor. Fon, yalnızca sermaye desteği sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda teknik mentorluk, yönlendirme ve iş ağı imkânlarıyla Türkiye'nin teknoloji ekosistemine katkı sunmaya devam ediyor.

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