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''Taahhüdünüz bitti'' aramaları mercek altında

Sabit internet hizmetiyle ilgili haksız ticari uygulamalara son vermek amacıyla Ticaret Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile ilgili şirket temsilcilerinin yer alacağı bir komisyon kurulacak.

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Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce, son zamanlarda tüketicilerden gelen yoğun şikayetler üzerine, sabit internet hizmetiyle ilgili haksız ticari uygulamalara son verilmesi amacıyla BTK ve sektör temsilcilerinin katılımıyla Ankara'da toplantı düzenlendi.

Toplantıda, Ticaret Bakanlığı yetkililerince, "0850" ile başlayan telefon numaraları başta olmak üzere firma çağrı merkezleri ve bayileri tarafından tüketicilerin sabit internet hizmetine ilişkin devam eden taahhütlerinin bittiği veya bitmek üzere olduğu gerekçesiyle arandıklarına yönelik birçok şikayet alındığı belirtildi.

Tüketicilere, ayrıca "yeni sözleşme yapılması gerektiğinin, aksi takdirde yüksek tutarda fatura yansıtılacağının, taahhütlü aboneliğin erken sonlandırılması durumunda cayma bedelinin firmaları tarafından karşılanacağının" söylendiği ifade edildi.

Böylece başka kampanyaların tanıtımı yapılmak suretiyle mevcut taahhütlerin sonlandırılıp yeni abonelikler için onay alındığı, bu şekilde birçok mağduriyetin yaşandığı kaydedildi.

Toplantıda, ilgili firmalar, Bakanlık ve BTK temsilcilerinin katılımıyla bir komisyon oluşturulmasına karar verildi.

Komisyon, tüketicileri arayarak mağdur eden telefon numaralarının iletişime kapatılması, aramaları yapanların ilgili firma tarafından bayiliğine son verilmesi, diğer firmaların bu bayilerle çalışmaması, yeni abone veya abone taşınması için sadece şirket merkezlerinin uhdesinde bulunan müşteri çağrı merkezlerinin yetkili kılınması için çalışma yapacak.

Öte yandan, abone merkezlerinin yüz yüze yapılan satışlarda yetkili kılınması ve kamu kurumları tarafından bu firmalara en ağır cezaların verilmesi gibi öneriler üzerinde çalışılması da karara bağlandı.

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