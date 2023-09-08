Taban yapan hisse, borsada hissenin gün içerisinde görülebilecek en düşük rakama inmesi durumudur. Borsada hissenin taban yapması gelişmelere ve şartlara göre değişir. Şirket, hissenin düşmesi durumunda taban-tavan fiyat artışı yaşayabilir. Peki Borsada hisse taban olunca ne olur? Taban yapan hisse nasıl satılır?

BORSADA HİSSE TABAN OLUNCA NE OLUR?



Taban hisse" ifadesi, borsada bir hissenin bir gün içerisindeki fiyat hareketi sırasında görebileceği en düşük fiyat seviyesini ifade eder.

Örnek olarak, bir hissenin bir gün içerisindeki fiyat hareketi 10 TL'den 12 TL'ye kadar olduysa ve daha sonra 10,5 TL'ye düştüyse, bu hissenin o günkü taban fiyatı 10,5 TL olacaktır.

Türkiye'de Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler için bir aracı kurum üzerinden alım-satım işlemleri yapılır.

Aracı kurumda bir yatırım hesabınız varsa, bu hesap üzerinden satış emri verebilirsiniz. Satış emri verirken satmak istediğiniz lot miktarını ve fiyatı belirtmelisiniz. Eğer hissenin o anki piyasa fiyatından satılmasını isterseniz "piyasa fiyatından" satış emri vermelisiniz.

TABAN YAPAN HİSSE NASIL SATILIR?



Borsada taban yapan hisse satıldığında belirlenen taban ve tavan fiyat uygulamaları sayesinde borsadaki güven ve itibar korunmuş olacaktır.

Hisse taban fiyattan işlem görmüyorsa yada taban fiyattan alıcı varsa, taban fiyat alıcı bölümü açık görünüyorsa, elinizdeki hisseleri alıcıların miktarına göre hızlıca satabilirsiniz.

Taban olmuş hisse senedini almak istediğinizde, her hangi bir fiyat seviyesinden alış emri girmeniz yeterlidir. Emir girişi sonrası hisse tek fiyat yöntemi ile işlem görmüyorsa, muhtemelen emriniz aynı anda gerçekleşir.

Çünkü taban olan hisse senedinde satışlar fazla alışlar azdır. Tabandan hisse satışı yapmak isterseniz ilk olarak satış emri girmelisiniz. Emir girildikten sonra sistem sizi otomatik olarak sıralamaya alır.

Bu sıralama sonucunda emir sırası size gelene kadar satış işlemi gerçekleşmez. Taban fiyat bildiğiniz gibi, bir hissenin gün içerisinde en fazla düşebileceği fiyattır. En düşük fiyata gelen hissede alıcı az satıcı çok olur.

Tabandan hisse satışı yapmak isteyen yatırımcılar emir girişi sonrası sıralamaya girer, ardından uygun alıcının gelmesini bekler. Gün sonuna yani senas sonuna kadar gerçekleşmeyen emirler, seans sonunda iptal edilir.