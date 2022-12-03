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Ekonomi

Tabela değişiyor: Motorine indirim

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 6 Aralık 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına indirim bekleniyor.

3 Aralık 2022 Cumartesi 11:19 - Güncelleme:
Tabela değişiyor: Motorine indirim
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Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre 6 Aralık 2022 tarihinden itibaren motorin fiyatlarına 69 kuruş indirim gelecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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