Tahin-pekmezi dünyaya öğretti

67 yıl önce küçük bir dükkanda baklava üretimi ile başlayan Seyidoğlu markasının hikayesi, bugün 40 ülkeye ulaşmış durumda. Hadımköy’deki üretim tesisinde üretim yapan Seyidoğlu, İngiltere’den Çin’e kadar 400 çeşit ürün ihraç ediyor. 40 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyleyen Seyidoğlu Genel Müdürü Mehmet Göksü“Kuzey Afrika, Almanya, Fransa, İngiltere, Bosna Hersek, Kıbrıs, Tayvan, Çin, Kolombiya’ya ürün satıyoruz, bunlar gibi bir çok ülke daha var. İsrail’e Seyidoğlu dışında fason markaların da üretimini yapıyoruz. İhracat hacmimiz 5 milyon dolar. Helva, reçel, tahin, pekmez ve fındık kreması yolluyoruz. Kuveyt’e ürün yolluyoruz. Orada tahin pekmezin beraber yenildiğini bilmiyorlardı. Bu iki ürünün beraber yenildiği onlara öğrettik ve sonra büyük bir satış başarısı yakaladık” dedi.

Seyidoğlu markasının doğuş hikayesini anlatır mısınız?

Seyidoğlu markası 1952 yılında rahmetli Habeş Seyidoğlu tarafından kuruldu. İlk önce baklava üretimi ile başlıyor süreç. 1990’lı yıllarda Necati Göksu, helva-reçel-tahin ve pekmez üretimine de başlıyor. Bir süre sonra baklava ve helva-reçel yapanlar ayrılıyor. Helva ve reçel üretimi günde 100-150 kiloları bulunca, daha da büyümek adına marketlere giriliyor. Ardından kurumsallaşma süreci başlıyor. Mağazalar açılıyor. Fabrika kuruluyor.

Kaç ülkeye ihracat gerçekleştiriyorsunuz?

40 ülkeye ihracatımız var. Kuzey Afrika, Almanya, Fransa, İngiltere, Bosna Hersek, Kıbrıs, Tayvan, Çin, Kolombiya’ya ürün satıyoruz. Güney Amerika’da marmelat kültürü var, bizim reçelleri de çok sevdiler. Onlara daha kıvamlı özel ürünler üretip, yolluyoruz. Bu yıl ihracata daha çok yatırım yaptık. Irak’ta da tahin satışlarımız oldukça iyi. İsrail’e helva satıyoruz, onlar bu ürünü iyi tüketiyorlar. İsrail’e Seyidoğlu dışında fason markaların da üretimini yapıyoruz. İhracat hacmimiz 5 milyon dolar. Helva, reçel, tahin, pekmez ve fındık kreması yolluyoruz. Kuveyt’e ürün yolluyoruz. Orada tahin pekmezin beraber yenildiğini bilmiyorlardı. Bu iki ürünün beraber yenildiği onlara öğrettik ve sonra büyük bir satış başarısı yakaladık. Yurt dışındaki fuarlara katılarak, orada ürünlerimizi tanıtıyoruz. İhracat ekibimiz ellerinde çanta ile ülke ülke gezerek ürünlerimizi tanıtıyorlar. Afrika pazarında da oldukça etkin bir haldeyiz.

Ürün sattığınız ilginç ülkeler var mı?

Her Türk ürününe Yunan patenti almayı alışkanlık haline getiren Yunanistan’a bile helva satıyoruz. Yunanistan helva ve baklavamıza sahip çıkıyor ama onlara ürün satmamız çok güzel. Yunan helvası, bizimkine çok yakın. Onlarda da helva bilinirliği var. Özellikle kış aylarında ekim kasım gibi başlayıp mart ayına kadar yoğun şekilde onlara helva satıyoruz. Şu an için baklava talebi de var ama bizim bir çalışmamız yok. İlerleyen dönemde Yunanistan’a bir fabrika kurmak istiyoruz ki Avrupa’ya ihraç için Avrupa Birliği’nin sağladığı faydalardan yararlanmak istiyoruz.