Tahin-pekmezi dünyaya öğretti

Afyon’a yumuşak helva Adana’ya büyük paket

İç pazarda durum nedir? İllere özel ayrı üretim var mı?

Türkiye’de de her ilde bir yöresel marka var. Biz Marmara Bölgesi’nde 10 noktanın 8’inde varız. Anadolu’ya da her ile damak tadına uygun olarak üretim yaparak satış gerçekleştiriyoruz. Bölgenin lezzetine göre de çalışmalarımız var. Afyon’da daha yumuşak helva, Adana’da daha büyük paketler yapıyoruz. İllere göre özel paketler hazırlamak her zaman müşterimizi özel hissettiriyor. Bu arada yeni ürünlere de ağırlık verdik. Türkiye’de kuru incir reçeli çok tanınmazdı. Ama biz bunu dünyaya tanıttık. Bu ürünü de Almanya’dan öğrendik. Baktık ki bu konuda büyük bir talep var. Biz de bunu denemek istedik. Şimdi kuru incir reçelini hem Türkiye’de satıyoruz hem de İngiltere’de çok sevildi. TARİŞ’ten aldığımız incirleri Avrupa’ya yolluyoruz. Hem incir tatlısı hem de incir reçeli olan bu ürün çok rağbet gördü. Ayrıca tahin ve pekmez de büyük ilgi görüyor. Tahin ile yapılan yemekler de artınca, bu ürünün tüketimi de birden arttı.