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Ekonomi

Tahsis numarası 4 olanlar ne zaman maaş alır? Tahsis numarasına göre emekli maaş günleri 2023

Emekli maaşları Tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2023 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıkların 7.500 TL olarak ödeneceğini açıkladı. Peki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı zamlı maaşları ne zaman yatacak? Tahsis numarası 4 olanlar ne zaman maaş alır? İşte Tahsis numarasına göre 4B BAĞ-KUR emekli maaşı ödenme tarihleri

25 Nisan 2023 Salı 16:22 - Güncelleme:
Tahsis numarası 4 olanlar ne zaman maaş alır? Tahsis numarasına göre emekli maaş günleri 2023
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Tahsis numarasına göre emekli maaş günleri, henüz aylığını almamış olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "2023 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıklar 7.500 TL olarak ödenecek ve 8,8 Milyon emeklimiz bu düzenlemeden yararlanacaktır" açıklamasında bulundu. Bu kapsamda tahsis numarası 4 olanlar maaşlarını ne zaman alacaklarını öğrenmek istiyor. İşte Tahsis numarasına göre emekli maaş günleri 2023

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Bilgin, "2023 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıklar 7.500 TL olarak ödenecek ve 8,8 Milyon emeklimiz bu düzenlemeden yararlanacaktır" açıklamasında bulundu. Peki, zamlı emekli maaşları ayın kaçında yatacak? İşte tahsis numarasına göre emekli maaşı tarihleri...

TAHSİS NUMARASINA GÖRE EMEKLİ MAAŞ GÜNLERİ 2023

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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