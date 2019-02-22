‘Takdir edemiyorsan bari sus’

Türkiye’nin Akdeniz’de doğal kaynakları arama konusunda önemli başarılara imza attığını belirten Dönmez “Şu an sondaj 4.850 metrede. Hedefimiz 5.500 metreye inmek. Aramadan bulunmaz. Havlu atacak değiliz. Muhalefetin bu konuda söyledikleri olacak iş değil. Biz gece-gündüz bütün ekibi sahaya sürmüşüz, arama yapıyoruz” dedi.

12 KUYUDAN BİRİNDE KAYNAK VAR

Dönmez, şunları söyledi “Onlar kalkmış ‘Aramayın’ diyor. Yani Rumların söylemi yine maalesef CHP milletvekilinin söylemiyle uyuşmuş oldu. Yani takdir edemiyorsanız bari susun demek lazım. Daha ilk sondajımız, iş bitmeden rakam kesinleşmez. Konuşulan rakamlar afaki. Dünyadaki ortalamalara göre denizde açılan her 6 kuyudan birinde, karada ise her 12 kuyudan birinde kaynağa rastlanıyor. Her açtığınız kuyuda kaynak olsa petrol 10 dolar olurdu, 70 dolar değil.”

KIRSALA BİYOGAZ TESİSİ

Nüfusun yüzde 70’inin doğalgaza erişim imkanına sahip olduğunu Bakan Dönmez, “Kırsaldaki vatandaşımız için hayvansal ve tarımsal atıktan gaz üreten mini biyogaz reaktörü üzerinde çalışıyoruz” dedi. Bakan Dönmez, köylerden de doğalgaz talebinin geldiğinin altını çizerek “Kırsalda mini biyogaz reaktörleri üzerinde, kendi gazını kendi üretecek bir Ar-Ge çalışmasını başlattık. Mini biyogaz reaktörü. Hayvansal ve tarımsal atıklardan, yani diyelim ki ahırında 3-5 hayvan var, atığını o reaktöre koyacak ve bedavaya gazını üretecek” diye konuştu.

İngilizler 150, Norveç 35’inci kuyuda buldu

Denizlerde yapılan sismik arama çalışmalarının deniz suyunun sağladığı ortam sebebiyle karaya göre daha başarılı olduğunun altını çizen Dönmez, “Bu konuda uzmanlaşmış yurt dışında birçok kurum var, onlardan servis desteği alınıyor. Muhalefetin çarpık zihniyetine göre, bulamayacağız nasıl olsa, o zaman yerimizde oturup her sene milyarlarca dolar enerji ithalatı yapalım. İngilizler 1970’de 150. kuyuda buluyor. Norveç sonra başlıyor, onlar 35. kuyuda buluyor. Sondaj platformlarımız Fatih ve ikinci sondaj gemimiz dünyadaki en son sondaj teknolojisine sahip” dedi.