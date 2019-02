‘Takdir edemiyorsan bari sus’

Türkiye’nin Akdeniz’de doğal kaynakları arama konusunda önemli başarılara imza attığını belirten Dönmez “Şu an sondaj 4.850 metrede. Hedefimiz 5.500 metreye inmek. Aramadan bulunmaz. Havlu atacak değiliz. Muhalefetin bu konuda söyledikleri olacak iş değil. Biz gece-gündüz bütün ekibi sahaya sürmüşüz, arama yapıyoruz” dedi.

12 KUYUDAN BİRİNDE KAYNAK VAR

Dönmez, şunları söyledi “Onlar kalkmış ‘Aramayın’ diyor. Yani Rumların söylemi yine maalesef CHP milletvekilinin söylemiyle uyuşmuş oldu. Yani takdir edemiyorsanız bari susun demek lazım. Daha ilk sondajımız, iş bitmeden rakam kesinleşmez. Konuşulan rakamlar afaki. Dünyadaki ortalamalara göre denizde açılan her 6 kuyudan birinde, karada ise her 12 kuyudan birinde kaynağa rastlanıyor. Her açtığınız kuyuda kaynak olsa petrol 10 dolar olurdu, 70 dolar değil.”