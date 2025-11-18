Take Off İstanbul 2025: Bölgenin Teknoloji ve Girişim Zirvesi için geri sayım başladı

Bugüne kadar 100'den fazla ülkeden yüzlerce girişim ve binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Take Off; geleceğin dünyasını inşa eden girişimcilere hayallerine ulaşma fırsatı sunuyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde düzenlenen zirve, Türkiye'nin global inovasyon vizyonunu bir üst seviyeye taşıyan öncü etkinliklerden biri olmayı sürdürüyor.

2018'de yolculuğun ilk adımlarının atılmasından bu yana Take Off İstanbul, girişimlerin dünya çapında sınırları aşmasını sağlayan bir platform haline geldi. Bugüne kadar yaklaşık 1000 girişime ev sahipliği yapan zirve, toplamda 1,8 milyon dolar tutarında ödül ve yatırım imkanı sağladı. Take Off İstanbul'un başarı hikayesi, Türkiye'nin ise global inovasyon ekosistemindeki etkisini artırmaya devam ediyor.

Bu yıl Take Off İstanbul, 40 ülkeden 500'ün üzerinde girişimi, 250'den fazla yatırımcıyı, 75 paydaşı ve 11 sponsor kurumu bir araya getirecek. Etkinlik kapsamında, global ölçekte iş birliğini güçlendirecek yatırım ve networking fırsatları sunulacak. Ayrıca katılımcıların bağlantılarını pekiştirmelerine olanak tanımak amacıyla "Girişimci Etkinliği" ve "Uluslararası Yatırımcı Buluşması" etkinlikleri de düzenlenecek. Öte yandan ziyaretçiler, sahnede yer alan panellerde uzman isimleri dinleyebilecek, seçilen girişimlerin yan sahnedeki sunumlarını izleyebilecek, özel tasarlanmış deneyim alanları ve interaktif aktiviteler ile hem bilgi edinip hem de unutulmaz anılar biriktirebilecekler. Önde gelen kurumlar, küresel paydaşlar ve şirketlerin katılımıyla Take Off İstanbul; fikirlerin yatırıma ve güçlü iş birliklerine dönüştüğü dinamik bir atmosfer oluşturuyor.

TAKE OFF 2025 ZİYARETÇİ KAYITLARI BAŞLADI!

T3 Vakfı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde düzenlenen Take Off İstanbul; ilham veren konuşmacılar, ses getiren girişimler ve iş dünyasından en önemli isimlerle sizleri bekliyor. Girişimciliğin zirvesi Take Off İstanbul'a katılmak için ziyaretçi kaydınızı https://takeoffistanbul.com/tr/ adresi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Take Off İstanbul 2025, yatırımcıları, sektör liderlerini ve ziyaretçilerini fırsatlarla dolu buluşmaya davet ediyor.