10 Aralık 2025 Çarşamba
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Take Off İstanbul 8. kez kapılarını açtı! Girişimcilik ekosistemi zirvede
Ekonomi

Take Off İstanbul 8. kez kapılarını açtı! Girişimcilik ekosistemi zirvede

40 ülkeden 500'ü aşkın girişimin yer aldığı Take Off İstanbul, girişimciler ile yatırımcıları buluşturuyor. İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte teknoloji liderleri ve genç girişimciler iki gün boyunca bir araya gelecek.

10 Aralık 2025 Çarşamba 13:10
Bölgenin en büyük girişimcilik buluşması Take Off İstanbul, İstanbul Fuar Merkezinde 8'inci kez kapılarını açtı.

40 ülkeden 500'ü aşkın girişimin katıldığı zirvede teknoloji dünyasının liderleri, yatırımcılar ve genç girişimciler iki gün boyunca bir araya gelecek.

TürkMedya'nın medya sponsoru olduğu girişimcilik zirvesi Take Off İstanbul 2025, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

24 TV muhabiri Edanur Karaloğlu, zirvenin ilk gününde fuar alanındaki son durumu anlattı.

