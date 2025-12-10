Bölgenin en büyük girişimcilik buluşması Take Off İstanbul, İstanbul Fuar Merkezinde 8'inci kez kapılarını açtı.

40 ülkeden 500'ü aşkın girişimin katıldığı zirvede teknoloji dünyasının liderleri, yatırımcılar ve genç girişimciler iki gün boyunca bir araya gelecek.

TürkMedya'nın medya sponsoru olduğu girişimcilik zirvesi Take Off İstanbul 2025, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

24 TV muhabiri Edanur Karaloğlu, zirvenin ilk gününde fuar alanındaki son durumu anlattı.