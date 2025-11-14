İSTANBUL 17°C / 7°C
Ekonomi

Takip aylar sürdü! Gümrük kaçağı araç ticaretine 11 ilde büyük darbe

Aylar süren teknik ve fiziki takiplerin ardından tespit edilen oto kaçakçılığı çetesine yönelik Bursa merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 4 şüpheli yakalanırken, 19 araç ve 4 motosiklet ele geçirildi.

IHA14 Kasım 2025 Cuma 10:46 - Güncelleme:
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında M.I., S.Y., C.A. ve M.D. isimli şüphelilerin, yurtdışında kayıtlı araçları yabancı şahıslar üzerinden "turistik kolaylıklar" yöntemiyle Türkiye'ye soktukları ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin, ülke içinde kayıtlı araçların şase numaralarını yurtdışından getirilen araçlara işleyerek "change" yapıp piyasaya sürdükleri belirlendi.

Bu tespitlerin ardından harekete geçen ekipler, Bursa başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Denizli, Burdur, Nevşehir, Erzurum, Şanlıurfa, Bitlis ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 19 adet gümrük kaçağı change araç ile 4 adet gümrük kaçağı motor bloğu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.I. ve C.A., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında da Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet kapsamında adli tahkikat sürüyor.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, gümrük kaçağı oto kaçakçılığına yönelik operasyonların artarak devam edeceğini duyurdu.

