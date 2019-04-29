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Taksitli telefon alanlara emsal niteliğinde karar

Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, GSM operatöründen hattın üzerine peşin fiyatına 12 taksitle aldığı telefona 495 TL vade farkı yansıtıldığını görünce Erzurum Palandöken ilçesi Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyetine başvuru yaptı. Hakem heyetinden Altay, lehine çıkan kararla yansıtılan 495 TL'lik farkı iptal ettirdi.

  • İHA
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Bir GSM operatörünün reklamlarında,  tanıtımlarında peşin fiyatına 12 taksit denilerek müşteriyi mağazaya çekmeye çalışan ve aslında yüklü miktarda vade farkı koyan GSM firmasını dava eden Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay 1630 TL'ye vade farkı olarak yansıtılan 495 TL'yi iptal ettirdi.
 
Altay, “Telefonu peşin fiyatına 12 taksitli aldım. İrsaliye ve faturaya 1634.41 TL yazıyordu. Ancak borç haneme toplamda 2129.67 TL yansıtıldığını görünce telefonu aldığım yere giderek itiraz ettim. Telefonu geri alamayacaklarını ve sözleşme imzaladığımı belirterek telefonu iade edemeyeceğimi belirttiler. Bende Erzurum Palandöken İlçesi Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyetine müracaat ederek haksız şekilde fazla yansıtılan ücreti geri aldım. Bu tarz mağduriyet yaşanması veya hiç bir sorun yaşanmasa bile tüketiciler, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Bu konu hakkında pek çok tüketicinin bilgisi olmadığı gibi Palandöken Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyetinden çıkan bu kararda emsal niteliğindedir” diye konuştu.

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