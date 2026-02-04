İSTANBUL 13°C / 6°C
Ekonomi

Talep düşse bile lideriz! Lomidze: Türkiye arkasından gelen ülkelere fark attı

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, turizm talebinde Türkiye ile diğer ülkeler arasında önemli bir fark bulunduğunu belirterek, “Türkiye bir numaralı tatil destinasyonu.” dedi.

AA4 Şubat 2026 Çarşamba 14:42
Talep düşse bile lideriz! Lomidze: Türkiye arkasından gelen ülkelere fark attı
ABONE OL

Lomidze, başkent Moskova'da düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Türkiye'nin gelecek yaz döneminde de lider konumunu koruyacağını vurgulayan Lomidze, "Buna hiç şüphe yok. Bir değişiklik olursa ziyaret sayılarına ilişkin tahminler düzeltilebilir." ifadelerini kullandı.

Tur fiyatlarının yükseltilmesinin talebi etkileyebileceğini belirten Lomidze, "O zaman Türkiye muhtemelen yeni bir rekor kırmayacaktır, ancak bu durumda bile, talep düşse bile, Türkiye yine de liderliğini koruyacaktır." dedi.

Lomidze, tur talebinde Türkiye'nin ardından Mısır, Tayland ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin geldiğine işaret ederek, "Türkiye ile arkasından gelen ülkeler arasındaki fark çok büyük, dört kattan fazla. Türkiye bir numaralı tatil destinasyonu." diye konuştu.

Avrupa Birliği'nin turizmle ilgili Rusya'ya yönelik yaptırımlarına da değinen Lomidze, şunları söyledi:

"Avrupa'dan gelen turizm, 19'uncu yaptırım paketinden sonra neredeyse sıfıra indi. Orada Rusya topraklarında turizm hizmetlerinin tanıtımı için cezai sorumluluk söz konusu. Avrupalı ortaklarımız artık bu imkanlardan mahrum ve Rusya'da tur düzenleme hakkına sahip değil."

Popüler Haberler
