23 Kasım 2020 Pazartesi 10:14 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 10:14

Martta 11-12 dolar seviyesinde olan gümüşün ons fiyatı, altının 2.000 doları gördüğü ağustos ayında zirve yaptı ve 29 dolara ulaştı. Bugün onsu 24 dolar civarında seyreden gümüşün iç piyasada gram fiyatı da, pandemi döneminde 2,5 liradan 6 liraya yükseldi.

Güneş panellerinden mücevhere, elektrikli otomobilden ısı iletme sistemlerine kadar, teknoloji ve sanayide çok geniş kullanma alanı olan gümüşün geleceği parlak. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Temiz enerjiye yatırımları artıracağını açıklayan Avrupalı ülke yöneticileri ve ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın açıklamaları, gümüşün 'altın çağının' devam edeceğini gösteriyor. Dünyada talebin artması ve geleceğinin açık görülmesi, büyük ve küçük yatırımcının dikkatini çekti.