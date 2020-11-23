İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2020 Pazartesi / 7 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7488
  • EURO
    9,2155
  • ALTIN
    466.398
  • BIST100
    1331.52
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Talep patladı! Gümüş 2,5 liradan 6 liraya yükseldi
Ekonomi

Talep patladı! Gümüş 2,5 liradan 6 liraya yükseldi

Koronavirüs pandemisinde 'güvenli liman' talebi tavan yapınca, altınla birlikte diğer kıymetli madenlerin de fiyatı yükseldi. Gümüşün iç piyasada gram fiyatı da, pandemi döneminde 2,5 liradan 6 liraya çıktı.

23 Kasım 2020 Pazartesi 10:14 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 10:14
ABONE OL

Martta 11-12 dolar seviyesinde olan gümüşün ons fiyatı, altının 2.000 doları gördüğü ağustos ayında zirve yaptı ve 29 dolara ulaştı. Bugün onsu 24 dolar civarında seyreden gümüşün iç piyasada gram fiyatı da, pandemi döneminde 2,5 liradan 6 liraya yükseldi.

Güneş panellerinden mücevhere, elektrikli otomobilden ısı iletme sistemlerine kadar, teknoloji ve sanayide çok geniş kullanma alanı olan gümüşün geleceği parlak. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Temiz enerjiye yatırımları artıracağını açıklayan Avrupalı ülke yöneticileri ve ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın açıklamaları, gümüşün 'altın çağının' devam edeceğini gösteriyor. Dünyada talebin artması ve geleceğinin açık görülmesi, büyük ve küçük yatırımcının dikkatini çekti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.