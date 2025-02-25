ABD Başkanı Donald Trump'ın, Yunanistan'ın Dedeağaç kentindeki Amerikan üssünü kapatma kararı aldığı iddiası Batı basınında yankısını sürdürüyor.

Kararın ABD'nin bölgedeki askeri stratejisinde önemli bir değişime işaret ettiğini yazan Batı basını, "Üssün kapatılması, son yıllarda ABD ile askeri bağlarını güçlendiren Yunanistan için bir kayıp anlamına gelecektir" ifadelerini kullandı.

Kapatmanın Türkiye'nin talebi sonucu gerçekleştiğini iddia eden Batı basını, "Doğrulanırsa, bu hareketin önemli jeopolitik etkileri olabilir ve Doğu Akdeniz'deki güç dengesini değiştirebilir" değerlendirmesinde bulundu.

ABD yönetimi henüz kapatma hakkında resmi bir açıklama yapmadığına vurgu yapılırken bu kararın geçici mi yoksa ABD askeri varlıklarının daha geniş kapsamlı bir yeniden düzenlenmesinin parçası mı olduğu belirsizliğini koruduğu aktarıldı.

Trump'ın bu kararının birçok üst düzey diplomat tarafından Türkiye'ye verilen bir diplomatik taviz olarak görüldüğü belirtildi.

TRUMP'IN 'DEDEAĞAÇ' KARARI YUNANİSTAN'I PANİKLETTİ

Dimokratia gazetesi, manşetten duyurduğu haberde, ABD hükümetinin Dedeağaç'taki üssün faaliyetlerinin devam edip etmeyeceğini belirlemek için acil bir gereklilik incelemesi başlattığını yazdı.

Ukrayna'daki savaşın sona ermesiyle birlikte bu üssün artık gerekli görülmeyerek kapatılabileceği öne sürülen haberde, "Üssün kapatılması, Türkiye'nin Boğazlar üzerindeki etkisini güçlendirecek ve Ankara'nın bölgede giriş çıkışları kontrol etme yetkisini artıracak." ifadesi yer aldı.

Haberde, bu kararın alınması halinde Yunan hükümetinin ve muhalefetinin zor duruma düşeceği belirtilerek, üssün Yunanistan'ın ulusal çıkarları açısından gerekli olup olmadığının yeniden değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Haberde, ABD'nin NATO'dan çekilme ihtimalinin de Yunanistan'ın stratejik planlamalarını etkileyebileceği kaydedildi.

Ta Nea gazetesinin haberinde de ABD'nin Ukrayna'ya desteğini azaltmasıyla Dedeağaç'taki üssün kapatılması durumunda, Yunanistan gibi ülkelerin olumsuz etkileneceği yorumu yapıldı.