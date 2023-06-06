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Ekonomi

Talep yağıyor! 1 milyar dolarla Türkiye'ye geldiler

Seçimler sonrası Türkiye'ye çok sayıda yatırım talebi geliyor. İngiltere'nin iş adamları kuruluşlarından biri olan Support Muslim Business Forum platformu 30 yatırımcıyla birlikte İstanbul'a gelirken 1 milyar dolarlık yatırım için görüşmeler başladı.

Yeni Şafak6 Haziran 2023 Salı 08:37 - Güncelleme:
Talep yağıyor! 1 milyar dolarla Türkiye'ye geldiler
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İngiltere'nin iş adamları kuruluşlarından Support Muslim Business Forum, 30 yatırımcıyla Türkiye'ye geldi. İstanbul'daki ilk toplantıda Londralı yatırımcılar; gayrimenkulden enerjiye, sağlıktan turizme kadar birçok alanda 1 milyar dolarlık yatırım yapmak için görüşmelere başladı.

Seçimlerin ardından Türkiye'ye çok sayıda yatırım talepleri gelmeye başladı. Gayrimenkul Borsası'nın (GABORAS) davetiyle İngiltere'nin iş adamları kuruluşlarından biri olan Support Muslim Business Forum (SMBF) platformu, 30 yatırımcıyla birlikte İstanbul'a geldi. Londralı yatırımcılar, gayrimenkulden enerjiye, sağlıktan turizm ve otelciliğe kadar birçok alanda ilk etapta 1 milyar dolarlık yatırım için ikili görüşmeler yapıyor. Yabancı yatırımcılar, Türkiye'deki fırsatları değerlendirmek için 1 hafta İstanbul'da kalacak.

YATIRIMCILARA DESTEK OLACAĞIZ

Yeni Şafak'ın haberine göre, GABORAS Genel Müdür Yardımcısı Ruhi Konak, seçimlerin ardından ilk yatırım talebini Londra'dan aldıklarını belirterek, "Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlatıyoruz. İlk etapta enerjiden tarıma, turizm ve gayrimenkule kadar birçok alanda 1 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyorlar. Biz de yatırımcılarımıza destek olacağız" dedi.

SIRA ALMANYA'DA

Türkiye'nin daha fazla yabancı yatırımcılara ihtiyacı olduğunu belirten Konak, "Özellikle rüzgar ve güneş enerjisi gibi temiz enerji kaynaklarıyla ilgili yatırımcı geliyor. Biz de yatırımcılara bu konuda GABORAS olarak destek olacağız. İşlem olarak daha ilk etapta 1 milyar dolarlık yatırım geldi. Bu başlangıç. Türkiye'ye çok yoğun ilgi var. Önce İngiltere ardından Almanya ile de iş birliği içerisindeyiz. Önümüzdeki günlerde Almanya'dan da yatırımcıları davet edeceğiz" şeklinde konuştu.

GÜVENLİ BİR ORTAM VAR

GABORAS'ın Türkiye'nin yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılar için büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Ruhi Konak, platformun kolay kullanımı ve güvenlik unsurlarını temel alan teknik altyapısıyla yatırımcılar için cazip hale geldiğini belirtti.

"Türkiye'yi dünya gayrimenkul piyasasının ve finansmanının merkezi yapacağız" diyen Konak, "Türkiye son yıllarda yabancı yatırımcıların gözdesi haline geldi. Bu sebeple yabancı yatırımcılara odaklanan birçok gayrimenkul şirketi ortaya çıkmaya başladı. Ancak yabancı yatırımcıların Türkiye'deki yatırımlarını organize edebilecek güvenilir bir ortama ihtiyaçları var. GABORAS Türkiye'nin tamamına hizmet verebilen yapısı, güvenli bir platform oluşu, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği çözüm ortaklıkları ile yabancı yatırımcılara büyük fırsatlar sunuyor' diye konuştu.

'TÜRKİYE'YE MUTLAKA YATIRIM YAPALIM' GÖZÜYLE BAKIYORLAR

SENYAP Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Köse, seçimden sonra yurt dışından Türkiye'ye yatırım yapmak için çok ciddi sermaye girişi olduğunu söyledi. Köse, "'Sermayeler, nereye yatırım yapacağız' diye yer bakıyorlar. 'Türkiye'ye mutlaka yatırım yapmalıyız' diyorlar. Şu an en çok yatırım talebi Avrupa'dan geliyor. En yakın ve en hazır pazar Türkiye olduğu için ciddi talep var. Seçimden sonra da hemen harekete geçtiler" dedi.

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