Taleplere yetişemiyoruz! Yıllık 5 ton rekolteye ulaşıyor

Son yıllarda üründe kaliteyi ve rekolteyi artırmak amacıyla topraksız tarım ile üretim ön plana çıkarken, bu sistemle çilek üretimi dikkat çekiyor. Seralarda 6 ay sezonu bulunan çileğin üretimi, topraksız tarımla birlikte yılın her ayında üretilebiliyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, pandemi sürecinde kendilerine gönderilen çileğin tadını beğenen çift, yaptıkları araştırmalar sonucu bu çileğin topraksız tarım ile üretildiğini fark etti. araştırmalar yapan çift, hobi amaçlı üretime karar verdi. Ziraat Yüksek Mühendisi Esra Yıldız ve eşi Tolga Yıldız, hobi olarak başladıkları topraksız tarım çilek üretimini meslek haline getirdi. Çift, 500 metrekare alandan seralara göre 3 katı çilek hasadı elde ederek, yıllık yaklaşık 5 ton rekolteye ulaşıyor.

"HOBİ AMAÇLI BAŞLADIK, 500 METREKARE ALAN TOPRAKSIZ TARIM ÜRETİMİ İLE BİR BUÇUK DÖNÜME DENK GELİYOR"

Topraksız tarım çilek üretimi ile hasat edilecek mahsulü 3'e katladıklarını belirten Ziraat Yüksek Mühendisi Esra Yıldız, "Eşime şehir dışından bir çilek geldi ve lezzeti çok hoşuna gitti. Araştırdık ve bu çileğin topraksız tarımla üretildiğini öğrendik. Mesleğim olduğundan ilgilimi çekti. İlk etapta hobi amaçlı araştırmaya başladık. Daha sonra üretim alanı küçük, üretim kapasitesi fazla olduğundan dikkatimizi çekti. Böyle bir karar aldık ve üretime başladık. Yaklaşık 2 buçuk yıldır üretim yapıyoruz. Her iş zor ve özen istiyor. Fındıkla kıyasladığımız zaman bizim üretim alanımız çok küçük, 500 metrekare. Üretim faaliyeti olarak ise bir yaptığımız sistemle beraber buçuk dönüme denk geliyor. Fındıkla kıyaslandığında daha verimli oluyor. En azından fındığa alternatif oluyor çünkü yıllardır tek kültür üretim yapılmakta. Karadeniz Bölgesi'nde çay ve fındık üretiliyor. Buna da alternatif gerekiyordu. Topraklarımız artık verimini kaybetmekte. Biz de yaptığımız araştırmalara sonucu buna karar verdik" dedi.

"TALEPLERE YETİŞEMİYORUZ"

Esra Yıldız, topraksız tarım ile üretilen çileğin daha çok talep gördüğünü ifade ederek, "Şu anda memnunuz, talep konusunda ise yetişemiyoruz. Pazara ön hazırlık yapmadık, herkes ön hazırlığını da yapsın. Çok şükür iyi ve kaliteli üretim yapıldığı zaman herkes size ulaşıyor. Talebi karşılayamadığımız için Allah'ın izni ile ikinci seramız için hazırlıklarımıza başladık. Üretimine de en kısa zamanda başlayacağız. Yaşanan olumsuz hava şartları ve mevsim şartları üretimi biraz etkiledi ancak üretimimiz devam ediyor. Toprakla üretime göre aroması daha lezzetli, şekil bozukluğu daha az oluyor ve meyve kalibresi büyük oluyor, bu nedenle de tercih edilirliği artıyor" şeklinde konuştu.

"FINDIĞA GÖRE GETİRİSİ DAHA YÜKSEK"

Tolga Yıldız ise seraya dönüştürdükleri alanın geçmişte fındık bahçesi olduğunu, topraksız tarım ile çilek üretiminin fındığa göre daha yüksek olduğunu ifade ederek, "Burada topraksız tarım ile çilek üretimi yapıyoruz. 2020 yılının temmuz ayında dikimlerimizi yaptık, şu anda da hasat devam etmekte. Pandemi döneminde özellikle insanlar organik yiyeceklere alıştılar. Bu süreç bize de fayda sağladı. Bu alan 513 metrekare ve fındık bahçesi idi. Burayı keserek sera haline getirdik. Sezonda yaklaşık 5 ton beklentimiz oluyor ancak mevsim şartlarına göre değişiyor. Geçen sene 3,5 ton civarıydı, bu yıl düştü. Mevsim normal gittiği sürece yaklaşık 5 ton civarında beklentimiz oluyor. Eşim yüksek ziraat mühendisi, bize katkısı büyük. Bir işi kaliteli yaptığınızda pazar sıkıntısı yaşamıyorsunuz, sizi buluyorlar. Şu anda taleplere yetişemiyoruz. O nedenle ikinci sera için çalışmalara başladık. En kısa zamanda onu da faaliyete geçireceğiz ve talepleri karşılayacağız. Burası yarım dönüm ve küçük alanda olmasına rağmen fındığa göre çok daha iyi getirisi var" şeklinde konuştu.