İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ağustos 2023 Perşembe / 14 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,6818
  • EURO
    29,063
  • ALTIN
    1668.07
  • BIST100
    7955.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Taliban yer altı kaynaklarını ihaleye açtı! Kazananlar arasında Türkiye de var
Ekonomi

Taliban yer altı kaynaklarını ihaleye açtı! Kazananlar arasında Türkiye de var

Taliban yönetimi, çeşitli vilayetlerde bulunan 7 maden sahasının işletilmesine yönelik yerli ve yabancı şirketlerle anlaşmalar imzaladı. İhaleleri Afganistan, Türkiye, Çin, İran ve İngiltere merkezli şirketlerin kazandığı kaydedildi.

AA31 Ağustos 2023 Perşembe 15:43 - Güncelleme:
Taliban yer altı kaynaklarını ihaleye açtı! Kazananlar arasında Türkiye de var
ABONE OL

Taliban geçici hükümetinin Maden ve Petrol Bakanlığında düzenlenen imza törenine Taliban yönetiminin Başbakan Yardımcısı Vekili Molla Abdulgani Birader, Maden ve Petrol Bakan Vekili Şehabeddin Dilaver ve şirket yetkilileri katıldı.

Anlaşmalara göre, Afganistan'ın Tahar, Herat ve Logar vilayetlerinde bulunan altın, bakır, kurşun, çinko ve demir içeren 7 maden sahası yerel ve yabancı şirketler tarafından işletilecek.

İhaleleri Afganistan, Türkiye, Çin, İran ve İngiltere merkezli şirketlerin kazandığı kaydedildi.

Törende konuşan Taliban yönetiminin Maden ve Petrol Bakan Vekili Şehabeddin Dilaver, söz konusu madenlere toplamda 6 milyar 557 milyon dolar yatırım yapılacağını ve bunun Afganistan'ın kalkınmasına büyük katkı sunacağını aktardı.

- TALİBAN YÖNETİMİ YER ALTI KAYNAKLARINDAN GELİR BEKLİYOR

Afganistan, lityum, demir, kömür, bakır, altın, çinko, kurşun, doğal gaz, petrol, zümrüt, lacivert taşı, yakut gibi zengin değerli maden ve taş yataklarına sahip. Bu nedenle Taliban yönetimi de 15 Ağustos 2021'de Afganistan yönetimine gelmesinin ardından, sık sık uluslararası yatırımcılara ülkenin petrol, doğal gaz ve madenlerine yatırım çağrısı yapıyor.

Taliban yönetimi, 2023 başlarında Çinli şirket CAPEIC ile Amu Nehri Havzası'ndan petrol çıkarılması için anlaşma imzalamış, Sar-i Pul vilayetinde ilk kez bir kuyudan petrol çıkarılmaya başlanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.