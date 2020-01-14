14.01.2020 08:34 - Güncelleme: 14.01.2020 08:34

Özellikle 2014 yılından itibaren Türkiye'de faaliyet gösteren yolcu taşıma uygulaması Uber'in kullanıcı sayısının giderek artması ve ortaya çıkan tartışmalarla fiyatları 2018 Aralık ayında yüzde 30 düşüşle 2 milyon TL bandından 1 milyon 300 bin TL seviyelerine kadar gerileyen taksi plakaları yeniden eski şaşalı günlerine geri dönmüş durumda.

ARALIK'TA RESMEN SONA ERDİ

Haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle 31 Mayıs tarihinde faaliyetleri durdurulan Uber ili ilgili İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin vermiş olduğu erişim engeli kararı geçtiğimiz yıl Aralık ayında uygulamaya konuldu.

2014 yılından itibaren Türkiye'de faaliyet gösteren Uber'in erişim engeli kararı ile faaliyetlerinin resmen sona ermesi büyük kayıp yaşayan taksi plaka fiyatlarını coşturdu.

YÜZDE 100 ARTTI

2018 Aralık ayında Uber'in kullanıcı sayısını arttırması, taksici-Uber gerilimi, yatırımcının farklı alternatiflere kayması, kazanç vergisi ve kamuoyuna yansıyan bazı olumsuz haberlerle birlikte fiyatları yüzde 30 düşüşle 1 milyon 300 bin TL bandına kadar gerileyen taksi plaka fiyatları Uber'in faaliyetlerini Türkiye'de resmen sona

1 MİLYON TL'LİK KAZANÇ!

Yeni Şafak'ın haberine göre, Son bir kaç yıldır dalgalı bir seyir gösteren plaka fiyatları 1 milyon 300 bin TL seviyesinden 2 milyon 350 bin TL bandına kadar çıkmış durumda. Bu da özellikle Uber-taksi geriliminin yoğun olarak yaşandığı 2018 yılında taksi plakası satın alan bir yatırımcıya yaklaşık 1 milyon TL'lik bir getiri sağlamış oldu.

İSTANBUL PLAKA FİYATLARI

Taksi borsasında işlem gören taksi plaka fiyatlarına bakıldığında İstanbul merkez için plaka alış fiyatı 2 milyon 150 bin TL olarak ifade edilirken, satış tarafından ise bu rakam 2 milyon 350 bin TL'ye kadar çıkıyor. İstanbul'un kırmızı taksilere sahip ilçeleri Çatalca'da plaka fiyatları 1 milyon 900 bin TL, Silivri'de 2 milyon TL, Şile'de ise 1 milyon 850 bin TL olarak belirtiliyor.

İstanbul'da taksi kiralamaları aylıkta 6 bin TL ile 8 bin 500 TL arasında değişiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Uber ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bizim literatürümüzde Uber diye bir şey yoktur. Uber olayının korsan taksicilikten bir farkı yok. Uber konusu bizim hükümetimizde yoktur, bitmiştir.” ifadelerini kullanmıştı.

10 KATI BULAN FİYAT FARKI VAR

Fiyatlar 2.5 milyon TL bandına doğru hızla koşarken, İstanbul'un hemen yanı başındaki illerde ise fiyat farkı 2 milyon TL'yi aşmış durumda. Tekirdağ'da taksi plaka fiyatları 425 bin TL'ye, Edirne'de 250 bin TL'ye, Kırklareli'nde 265 bin TL'ye, Kocaeli'nde ise 1 milyon 100 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Söz konusu illerdeki aylık kira oranları 400 TL ile 2500 TL arasında değişiyor.