Tam 1.2 milyon metrekare! Türkiye için heyecanlandıran gelişme

Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili Togg'un Bursa Gemlik'te yaklaşık 1 milyon 200 bin metrekarelik açık alan üzerinde kurulacak fabrikasının inşaat faaliyetleri tamamlanmak üzere. 29 Ekim 2022'de ilk arabanın banttan inmesi planlanan fabrikanın inşaat faaliyetlerine ABS Dolgu Kör Kalıpları kullanarak dahil olan ABS Yapı, son eklenen Ar-Ge binası ile fabrikanın zemin yükseltme aşamasında sona gelindiğini açıkladı. ABS Yapı Genel Müdürü Okan Cüntay, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin en prestijli sanayi projesi olan Togg'un Gemlik fabrikasının inşa edileceği arazi, konum açısından ideal bir yerde olmakla birlikte bina temellerinde zemin iyileştirmesi yapılması ve radye temel üzerinde zemin kotunun olası su baskınlarına karşı yükseltilmesi gerekiyordu. Bu tür yükseltmeler kırma taş, kum gibi sıkıştırılmaya uygun doğal malzemeler ile yapıldığında ciddi zaman ve maliyet kayıpları yaratıyor. Ayrıca malzemeli dolgunun ağırlığı zemin iyileştirme maliyetlerini daha da artırıyor. Projede zeminin yükseltilmesi aşamasında inşaat sektörüne kazandırdığımız ABS Dolgu Kör Kalıplarını kullanılarak inşa edilen betonarme yükseltilmiş döşeme ile projeye hız ve maliyet tasarrufu getirdik. Aynı zamanda kör kalıpların betonu şekillendirerek oluşturduğu kolon, kemer ve kubbe yapısı sayesinde, zamanla oluşabilecek oturma, çatlama, kırılma risklerini tamamen bertaraf etmeyi başardık."

TAM 1.2 MİLYON METREKARE: TÜRKİYE İÇİN HEYECANLANDIRAN GELİŞME

Yaklaşık 1 milyon 200 bin metrekarelik açık alan üzerine kurulacak fabrikanın betonarme yükseltilmiş döşemelerini inşa etmek için 160 bin metrekareyi aşan bir alanda ABS Dolgu Kör Kalıplarının kullanıldığını belirten Okan Cüntay, "Geri dönüşümlü plastik malzemeden imal edilen tek kullanımlık kalıplar, her türlü yapıda 300 cm'ye kadar betonarme yükseltilmiş döşemeler oluşturulmasına ve böylece hafif, hızlı, kolay ve ekonomik bir şekilde dolgu yapılmasına olanak sağlıyor. Ulusal Teknik Onay Belgesi ve G İşaretine sahip ilk yerli ürün grubu olan ABS Dolgu Kör Kalıplarını Türkiye'nin en prestijli projesine kazandırmaktan onur duyuyoruz" dedi.

GÜVENLİ VE EKONOMİK BİR ZEMİN YARATILDI

Cüntay, zeminin kör kalıplar kullanılarak inşa edilen betonarme yükseltilmiş döşeme tekniği ile yükseltilmesi kazanımlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Proje safhasında yaklaşık 6 ay süren kapsamlı etüt çalışmaları yapılarak inşaat parametreleri belirlendi, daha sonra bu bulgular teknik üniversitelerin laboratuvar deneyleri ile teyit edildi. Çalışmalar kapsamında toplam 160.000 metrekarelik alan için gerekli olan dolgu hacmi 22.000 kamyondan sadece 240 kamyon kör kalıba düşürüldü. Zemin iyileştirme ve radye temel üzerine gelen yükler metrekarede 4.200 kilogramdan 700 kilograma düşürüldü. Böylelikle temele gelen yükler en aza indirildi. Geleneksel malzemeli dolgulara kıyasla 16 bin adam-gün sürmesi beklenen faaliyetlerin süresi bin adam-güne kadar düşürüldü ve çok büyük bir zaman tasarrufu sağlandı. Bu avantajların toplamında malzemeli dolgulara kıyasla ciddi bir ekonomik tasarruf elde edildi. Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili güvenli ve ekonomik bir zemine kavuştu."