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Ekonomi

Tam 124 milyar metreküplük doğal gaz! Rekor üretim resmen duyuruldu

Norveç'in doğal gaz üretimi geçen yıl 6,9 artışla 124 milyar metreküp ile rekor seviyeye ulaştığı bildirildi.

AA9 Ocak 2025 Perşembe 14:16 - Güncelleme:
Tam 124 milyar metreküplük doğal gaz! Rekor üretim resmen duyuruldu
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Norveç Açık Deniz Müdürlüğü (NOD), ülke kıta sahanlığındaki doğal gaz üretim faaliyetlerine ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, ülkede doğal gaz üretimi 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 6,9 artarak 124 milyar metreküpe ulaştı. Böylece ülkede söz konusu üretimde rekor tazelendi.

Norveç'in gaz üretimi, bakım kesintilerinin büyük ölçüde etkili olduğu 2023'te 116 milyar metreküp ve 2022'de 122,8 milyar metreküp olarak kayıtlara geçmişti.

Norveç, 2022'de Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi haline gelirken, ülkeden gelen gaz, Avrupa Birliği'nin tüm ithalatının yaklaşık yüzde 30'unu oluşturdu.

2029'DA 110,8 MİLYAR METREKÜPE DÜŞMESİ BEKLENİYOR

NOD Genel Müdürü Torgeir Stordal, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Ukrayna üzerinden Rus gazının nakli yıl sonunda bittiği için, Norveç'ten gelen gaz daha da önemli hale geldi." ifadesini kullandı.

Resmi tahminlere göre, Norveç'in petrol ve doğal gaz üretimi kademeli olarak 2029'a doğru düşecek.

NOD, Norveç'in gaz üretimim 2025'de yıllık yüzde 2,9 düşüşle 120,4 milyar metreküpe ineceğini ve 2027'ye kadar bu seviyeye yakın kalacağını tahmin ediyor. Söz konusu üretimin 2029'da ise 110,8 milyar metreküpe düşmesi bekleniyor.

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