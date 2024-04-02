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Ekonomi

Tam 15 milyar dolar... Türkiye 10 milyon nüfusluk kardeş ülkeyi işaret etti

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan'ın 10.2 milyon nüfusuna dikkati çekerek ülkenin konumu itibari ile Rusya'dan Ukrayna'ya, Özbekistan'dan Kazakistan'a kadar geniş bir coğrafyada ticari hareketliliğe sahip olduğunu hatırlattı. Öte yandan TİM Başkan Vekili Kileci ise, devlet başkanlarının iki ülke için 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi belirlediğini söyledi.

AA2 Nisan 2024 Salı 12:02 - Güncelleme:
Tam 15 milyar dolar... Türkiye 10 milyon nüfusluk kardeş ülkeyi işaret etti
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) heyeti, Bakü'de Azerbaycan'dan iş insanlarıyla bir araya geldi.

Etkinliğin açılışına Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, TİM Başkan Vekili Ahmet Fikret Kileci, Azerbaycanlı yetkililer ve iş insanları katıldı.

Büyükelçi Bağcı, etkinlikteki konuşmasında, satın alma gücü kalitesine göre dünyanın 11 büyük ekonomisi konumuna gelen Türkiye'nin dünya pazarlarına daha sağlıklı şekilde girmesini sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Azerbaycan'ın 10.2 milyon nüfusuna dikkati çekerek ülkenin konumu itibari ile Rusya'dan Ukrayna'ya, Özbekistan'dan Kazakistan'a kadar geniş bir coğrafyada ticari hareketliliğe sahip olduğunu hatırlatan Bağcı, bu ülkeye ihracat gerçekleştirmek isteyen Türk iş insanlarına sadece Azerbaycan'ın değil coğrafyanın ihtiyacını da göz önünde bulundurması gerektiğini kaydetti.

Bağcı, Türkiye ekonomisinin çeşitlendiğine değinerek ülkenin yazılım, donanım ve savunma sanayisinde önemli ihracatçı ülkelerden biri haline geldiğini vurguladı.

Türkiye'nin diplomatik misyonlarının Türk ihracatçısının yeni pazarlara erişimi için gerekli desteği verdiğini aktaran Bağcı, "Azerbaycan'a gelen tacirlerimizi, ihracatçılarımızı ve üreticilerimizi doğru bilgilendirmek için çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan'da, ihracat bakımından Rusya'dan sonra 2. konumundayız. Bu ikinciliği birinciliğe çıkartmak zor değil. Ama üçüncülüğe de düşmememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

TİM Başkan Vekili Kileci, Azerbaycan ile her alanda karşılıklı ilişkileri daha da geliştirmeyi sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Kileci, TİM'in 150 bini aşkın ihracatçıyı temsil eden çatı kuruluş olduğunu ve üye sayısının her geçen gün arttığını bildirdi.

Bütün Türk dünyasıyla olduğu gibi Azerbaycan'la da geçmişten gelen güçlü mirasa ve ortak hayallere sahip olduklarını söyleyen Kileci, "Amacımız, 'kazan kazan' ilkesi çerçevesinde iki ülke arasındaki ticaret ağının daha da güçlenmesi. Dostla ticaret dostluğu pekiştirir. Karşılıklı ticarette rakamlarla iyi olsa da daha büyük bir potansiyelim var olduğuna, bundan daha fazlasını başarabileceğimize inanıyoruz." diye kaydetti.

Kileci, devlet başkanlarının iki ülke için 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi belirlediğini hatırlatarak bu hedefe kısa sürede ulaşacaklarına inandıklarını vurguladı.

Türkiye'den 40, Azerbaycan'dan ise 200 iş insanının katıldığı etkinlikte ikili görüşmeler yapıldı ve bazı Türk şirketleri ürünlerini tanıttı.

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