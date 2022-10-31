Tam 1.5 milyon metrekare! Türkiye'ye müjde: Binlerce kişi çalışacak

Dağ, AA muhabirine, Gaziemir Serbest Bölgesi'nden sonra, Bergama Serbest Bölgesi'ni yaklaşık 6-7 ay önce İzmir'e müjde olarak duyurduklarını belirtti.

Batı Anadolu Serbest Bölgesi AŞ'nin (BASBAŞ), İzmir'in kuzeydeki ilçeleri açısından çok önemli bir proje olduğunu aktaran Dağ, bunun yerel seçimlerde bölge için söz verdikleri bir proje olduğunu söyledi.

Aliağa, Bergama, Foça, Menemen tarafında sanayi yatırımlarında ciddi bir hareketlilik yaşandığını, özellikle rüzgar gülleri sektörünün inanılmaz bir yol kat ettiğini anlatan Dağ, bu anlamda girişimcilerin önünü açmak için ciddi bir efor ve mücadele sarf ettiklerini vurguladı.

TAM 1.5 MİLYON METREKARE! BİNLERCE KİŞİ ÇALIŞACAK

Dağ, şunları kaydetti:

"Menemen Serbest Bölgemiz de mevcut serbest bölgenin yanında ama bağımsız bir serbest bölge olacak şekilde hayata geçecek. Başından beri Menemen Belediye Başkanımız Aydın Pehlivan'la bizzat takip ettiğimiz bir projeydi. 1 milyon 500 bin metrekarelik bir alan, doğrudan 10 bin kişiye, dolaylı çok daha fazla kişiye istihdam oluşturacak. Esasında kuzeyde Karşıyaka'dan itibaren birçok ilçemize bu imkanı kazandırmış oluyoruz. Başından beri işimizi kolaylaştıran Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'a ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, İzmirliler adına teşekkür etmek bir borçtur. Çünkü bu işler gerçekten takibini de yapsanız yıllar süren işler. Ama biz neredeyse 4-5 aylık süre zarfında bu işi neticelendirmiş olduk. Aynı zamanda da buradan Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin pratikliğini de bizzat yaşamış olduk."