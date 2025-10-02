Bakan Bayraktar, CNN Türk canlı yayınında Hande Fırat'ın sorularını cevapladı.

Bayraktar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Ne kadar çok yerden alırsak o kadar güvenli. Tamamen yalan ve eksik bilgiyle eleştiriler getiriliyor. Türkiye tabloyu 2016 yılında gördü. Bu yeni yaptığımız anlaşmalar, doğal gaz kaynağını çeşitlendirmek için yapıldı. Petrolün fiyatını oluşturan bazı endeksler var. Benzer şekilde doğal gazın dünyada 4 tane ana fiyat oluşum noktası var. Ne kadar çok yerden alırsanız o kadar güvenli. Yalan ve eksik bilgi ile yorum yapıyorlar.

Hem gazın fiyatı var. Hem de sıvılaştırma fiyatı var. Bütün zinciri yaptığınız zaman 2027 ve sonrasında kendi ürettiğimiz gaz dışında, biz Türkiye'ye en ucuz gazı almış olacağız. O zaman tüm gazı ABD'den alalım diyebilirler. Hem çeşitlendirme hem de ABD'deki ihracat kapasitesi söz konusu. Oradaki fiziki imkanların da yerinde olması lazım.

KARADENİZ GAZI

2026'da 'Karadeniz Gazı'nın kullanımını iki katına çıkaracağız. Kendi üretimimiz artacak. Farklı kaynaklardan anlaşmalarımız da artacak. Tedarik portföyümüzdeki mevcut ülkeler değişebilir. Karadeniz Gazı ile ilgili çok önemli çalışmalar var. Filyos için 19 tane ünite gelecek. Ve seneye bu zamanlar devreye almış olacağız. 2028 için bir başka hedefimiz var. Üretimi 16 milyon hanemizin gazını kendi gazımızla karşılayacağız. Bunun için deniz üzerinde yeni bir üretim tesisine ihtiyacımız var. Bu sene yaptığımız Göktepe keşfi.. Onun üretime girmesi söz konusu. Yeni sondaj gemilerimizle Karadeniz'de yeni lokasyonlar bulacağız. Yeni gelecek gemilerden bir tanesini Karadeniz'e göndereceğiz. Karadeniz'de 5, Karadeniz dışında boğazların altında bir gemimiz sondajla alakası faal olacak.

AKKUYU NÜKLEER TESİSİ

Yakın coğrafyamızda herkesin nükleeri var. 31 ülkede 416 reaktör işletme halinde. Programın başında ifade ettim. Bunların 4'te 1'i ABD'de. Iğdır'dan çıkın Ermenistan'da nükleer santral var. Geçtiğimiz yıl birçok Batılı ülke dedi ki; İklim krizi ile mücadele edebilmek için nükleer kullanımını artırmamız lazım. Biz de nükleerden elektrik üretmeye başlayacağız. İnşallah Akkuyu'yu hızlandıracağız ve birinci reaktörü 2026 yılı içerisinde devreye almış olacağız.