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Ekonomi

Tam 18,9 milyar dolar! BAE, Türkiye'yi övgüyle niteledi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Türkiye arasında ticaret alanında dün imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'yla yeni dönem başlıyor. Anlaşmayı niteleyerek öven BAE'nin Türkiye'deki Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri,2022'de petrol dışı ikili ticaret hacminin yüzde 40 artarak 18, 9 milyar dolara ulaştığı açıkladı.

AA4 Mart 2023 Cumartesi 18:56 - Güncelleme:
Tam 18,9 milyar dolar! BAE, Türkiye'yi övgüyle niteledi
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, Türkiye ile BAE arasında dün imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın "İlişkilerde yeni stratejik ortaklık dönemini başlatacağını" belirtti.

TÜRKİYE İLE BAE ARASINA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

BAE'nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından, Türkiye ile BAE arasında dün imzalanan "Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması"na ilişkin Büyükelçi Al Dhaheri'nin değerlendirmesine yer verildi.

Buna göre, Al Dhaheri, anlaşmayı "iki dost ülke ve halkın liderlik direktiflerinin bir tercümesi" olarak niteleyerek övdü.

BAE ve Türkiye'nin bölgedeki en önemli iki canlı ekonomi ve uluslararası ticaret akışını kolaylaştıran önemli rolleri olduğunu vurgulayan Al Dhaheri, "Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması, ilişkilerde yeni stratejik ortaklık dönemi başlatacak." ifadesini kullandı.

Al Dhaheri, BAE-Türkiye ticari ilişkilerinin sürekli bir refaha tanık olduğunu, 2022'de petrol dışı ikili ticaret hacminin yüzde 40 artarak 18, 9 milyar dolara ulaştığını ve Türkiye'nin, BAE'nin en önemli 10 ticari ortağı arasındaki en hızlı büyüyen ülke olduğunu kaydetti.

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