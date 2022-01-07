7 Ocak 2022 Cuma 19:22 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 19:24

Bakanlığın sosyal medya hesabından altın ihracatı ile ilgili bazı veriler açıklandı. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Altın ihracatında bu yıl 7 milyar doların üzerine çıktık. 2017'den bu yana ilk kez 2 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verildiğini bildirdi.

MADEN İHRACATINDA REKOR



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Madencilik sektörümüz normalleşme dönemine girilmesiyle birlikte özellikle ihracat bazlı büyük bir sıçrama yaşadı. 2021'de Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 5 milyar 930 milyon dolarlık maden ihracatı yaptık. Her yeni rekor bize yeni bir sorumluluk daha yüklüyor. 2000 yılında maden ihracatımız 565 milyon dolardı. O senelerde milyar dolarlar seviyesine henüz gelememiştik. Bugün ise az önce de bahsettim yaklaşık 6 milyar dolara yaklaşan bir maden ihracat kalemine sahibiz. 20 yılda 10 kattan fazla bir artış yakaladık. 2020'deki 4 milyar 270 milyon dolarlık maden ihracatımızla kıyasladığımızda ise yıllık bazda yüzde 40'lık bir artış yakaladık" ifadelerini kullanmıştı.