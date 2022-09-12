Tam 21,8 milyon ton petrol! Resmi kaynaklar açıkladı

Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Shahbazov, petrol ve doğal gaz ihracatı konusunda Azerbaycan'ın yılın ilk sekiz ayında Avrupa'ya 7,3 milyar metreküp gaz ihraç ettiğini bildirdi. Ayrıca Shahbazov, yine 2022 yılının sekiz ayında 21,8 milyon ton çıkarılan petrolün 17,6'sının ihraç edildiğini belirtti.

Bu arada, söz konusu dönemde Azerbaycan'ın Gürcistan'a 1,7 milyar metreküp ve Türkiye'ye 5,4 milyar metreküp gaz ihraç ettiğini kaydetti. Shahbazov, gaz ihracatının bu yıl Ocak-Ağustos döneminde yüzde 23 arttığını sözlerine ekledi.

TAM 21,8 MİLYON TON PETROL



Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Shahbazov, "Operasyonel verilere göre bu yılın 8 ayında #Avrupa'ya 7,3 milyar, #Türkiye'ye 5,4 milyar, #Gürcistan'a 1,7 milyar metreküp doğalgaz ihraç edildi. Bu dönemde #gaz ihracatı yüzde 23 arttı." açıklamasında bulundu. Başka bir gönderide Parviz Shahbazov, 2022 yılının sekiz ayında 21,8 milyon ton çıkarılan petrolün 17,6'sının ihraç edildiğini belirtti.

Petrol ve doğal gaz ihracatına ilişkin Shahbazov, "Bu yılın 8 aylık operasyonel verilerine göre 21,8 milyon ton çıkarılan petrolün 17,6'sı #ihracat edildi. Geçen yılın aynı dönemine göre üretilen 30,6 bcm gazın 14,4'ü %9,7 artışla #ihracat edildi." dedi.

Ülkedeki toplam petrol üretimi 21,8 milyon ton, gaz üretimi ise 30,6 milyar metreküp oldu. Ayrıca 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde 17,6 milyon ton petrol ve 14,4 milyar metreküp gaz ihracatı gerçekleştirilmiştir.

TAP DETAYI



31 Aralık 2020'de TAP (Trans-Adriyatik Boru Hattı) inşaatının tamamlanmasıyla Azerbaycan, Güney Gaz Koridoru üzerinden Avrupa'ya ticari gaz tedarikine başladı. Geçen yıl TAP, Avrupa'ya 8,1 milyar metreküp gaz taşıdı. Azerbaycan, 2022'nin sonunda Avrupa'ya gaz arzını 9,1 milyar metreküpe çıkarmayı planlıyor ve 2023'te gaz arz hacminin 11 milyar metreküpe ulaşması bekleniyor.