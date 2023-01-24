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Ekonomi

Tam 304 metre uzunluğunda: Ülkede bir ilk oldu

Libya'da Misrata Limanı'na 304 metrelik konteyner gemisi 'Hakuna Matata' demir attı. Uzunluğu 304 metre, genişliği 40 metre büyüklüğünde bir geminin ilk kez limana geldiği öğrenildi.

AA24 Ocak 2023 Salı 07:16 - Güncelleme:
Tam 304 metre uzunluğunda: Ülkede bir ilk oldu
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Libya'nın Misrata kentindeki serbest bölge limanına 304 metre uzunluğundaki konteyner gemisi Hakuna Matata demir attı.

Misrata Serbest Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uzunluğu 304 metre, genişliği 40 metre büyüklüğünde bir geminin ilk kez limana geldiği belirtildi.

Ambarlı Limanı'ndan gelerek Misrata Limanı'na demir atan gemide, 701 konteyner yüklü olduğu, geminin farklı limanlardan yük alarak 3 bin 500 konteynerle Çin'e gideceği kaydedildi.

Hakuna Matata'nın limana giriş ve demir atma işlemlerinin Libyalı personel rehberliğinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Liberya bandıralı Hakunan Matata konteyner gemisi, 2008 yılında inşa edilmişti.

  • Misrata Limanı
  • konteyner gemisi
  • Libya

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